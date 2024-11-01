桌球天王憑「優才」成香港居民 奧蘇利雲讚稅制佳 美食吸引

世界桌球天王移民香港！入境處昨日在社交網頁披露，英國桌球名將、綽號「火箭」的七屆英式桌球世界冠軍奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)，已通過「優秀人才入境計劃」落戶成為香港居民。48歲的奧蘇利雲表示，約數月前申請優才計劃，解釋自己「一年有至少一半時間在內地及港澳」，有香港身份證更方便出行。

奧蘇利雲又提到，自己在港待過很長時間，有很多美好時光和朋友，亦很享受在港生活，而桌球在本港很受歡迎。他又指，香港有良好的稅制，也有吸引的美食和文化，令香港成為一個理想的居住地，若想擁有美好生活，一定要來香港。他表示，未來希望為香港做些事和放鬆一下，或開設桌球學校，亦會練習桌球及與朋友聚會；由於作賽而可能1年內只有4至5個月在港，數年後或搬來香港定居。