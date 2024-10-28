東張西望｜何伯事件2.0？ 73歲翁亡妻2個月 即帶細28歲小三上門趕走女兒

無綫節目《東張西望》再現「何伯事件2.0」？一名女子吳小姐向主持披露，母親去世不久，她的73歲父親很快就帶了一位細28歲的新女友回家，因吳小姐拒絕該女子入門，溫柔的父親態度大變，並且要求她及兩名孫女搬家，要不然就要支付每月20萬租金，父女因此反目，搞到家無寧日。不少網民睇完後認為似「富貴版何伯」，又認為小三似乎比何太「外形亮麗很多」。 居住赤柱三層高大屋 苦主吳小姐透露原本一家人居住在赤柱南灣的一幢三層高的大屋，原本大屋由一間公司所持有，而公司股東就是吳伯夫婦，吳太三年半前離世後，物業則變由吳伯一人持有。

她投訴媽媽剛過世兩個月，73歲父親就表示要「搵女友」照顧自己，過多2個月後真的帶新女人回家：「我未聽過我阿爸會咁溫柔同我阿媽講嘢，亦未見過我阿爸會倒水畀我阿媽。」吳小姐怒火中燒，扔水杯發脾氣，更衝到客廳大罵「小三」。 性格大變大罵女兒孫女 父親得知女兒反對他的戀情，視她為仇人，吳小姐指爸爸對她充滿恨意，「變到好似惡魔咁，佢同我講嘢個樣好兇。」連吳小姐子女都指，外公性格大變，以前非常疼錫孫女，如今卻不時大罵孫女。

大爆二人一起10多年 「有錢人包二奶有咩問題？」 吳小姐指，過去3年半捱得好辛苦，甚至懷疑自己非爸爸親生，更發現新女細父親28年，與吳小姐年齡一樣，她認為該女子似乎圖謀父親財產，吳小姐父親卻說了「何伯」差不多的對白，指「佢咩人我點會唔知呀！」，又大爆二人已一起10多年，更強調自己作為「有錢人」就要包二奶：「有小三、小四、小五有咩問題？」，吳小姐感到無奈回應「你開小學呀？小三、小四、小五」。 她又指父親「話我不孝啦，話我唔接受佢個女人係我唔啱，話我唔錫佢，佢想搵個女人照顧佢，我都唔畀……我有同佢解釋，唔係唔畀你搵個女人照顧你，而係呢個係多年嚟嘅『小三』。」吳小姐認為如果接納「小三」等於愧對媽媽。

被威迫交20萬月租 反要求父親取回600萬 自新女友出現後，吳小姐與父親關係急劇惡化。吳小姐拒絕父親讓新女友搬入屋，卻被父親要求搬離住宅，如果不搬就要求她每月支付20萬元的租金。此外，她曾將賣樓得來的600萬元分期暫存入父親賬戶，以得到更高利息回報。然而自去年起，她發現父親不再給她利息，現在她想要取回這筆錢卻困難重重。節目組會繼續跟進事件，面對女兒指控爸爸帶小三入宮，對方又會如何解釋呢？