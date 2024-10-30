日駐港總領事將離任：最大挑戰是難與港府「科學討論」水產禁令

日本駐香港總領事岡田健一即將離任回國，他日前接受日語媒體《香港經濟新聞》訪問時，形容三年任期最大的挑戰是福福島核污水排放相關問題，他稱國際原子能機構調查持續兩年後亦認為水質「安全」，惟港府不接受結果，令他感「震驚」，形容該事件令他感到無法與特區政府作「科學討論」爭取取消水產禁令，又認為特區政府判斷「與市民感覺有落差」。

稱香港與內地仍有分別 冀愛國教育不會有負面影響 岡田談及香港的重要性，指日本有人認為香港已完全融入內地，但他認為本港與內地實際上仍有所不同，而且港人活躍於世界各地，他又形容中國與日本及世界各國的關係如「大門緊閉」，而香港則有如中國的「空氣管道」，是令人才、資金及情報等能進出的重要窗口。他亦期望香港人能持續對日本抱持正面態度，希望在香港推行的愛國教育和抗日博物館，不會在未來留下負面影響。

讚港人比日本人更具速度靈活 驚訝日本文化滲透力強 岡田健一又讚揚港人比日本人更具速度感和靈活，同時兼具禮貌與機智，予人熱情和活力，是港人魅力所在。他亦驚訝日本文化在港滲透度之高，指日本料理，動漫文化均在港受歡迎，期望香港能持續幫助日本文化與產品向世界傳播，亦希望在港生活的日本人可以進一步推廣日本文化，可持續與香港共存共融。岡田又指任期內很享受去香港的地道食店，與港人互動的時光，說到遺憾的事是未能學懂廣東話。