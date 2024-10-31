施政報告2024｜盧寵茂：第三間醫學院可參考美式4年制課程 毋須修讀基礎課程

施政報告提到政府支持本地大學籌建第三間醫學院，醫務衞生局局長盧寵茂說，可以參考美式的4年制課程，主要招收第二學位學生，學生一般毋須再在醫學院修讀基礎課程。 本港現時兩間醫學院課程是6年，盧寵茂接受傳媒專訪時指，第三間醫學院可參考美式4年制課程，以招收第二學位學生為主，除了令本港多一個收生途徑，另一好處是這些學生會較成熟。同時，可以招收非本地學生，吸引更多人才來港。在新醫學院營辦初期，盧寵茂認為至少要取錄50名學生，以符合成本效益，之後可視乎需要適當增加學額。

醫學院需避免惡性競爭 北部都會區的牛潭尾預留土地興建新醫學院校舍及教研醫院，盧寵茂解釋醫學院和大學本部一定要鄰近，才方便臨床教學，但現時並不容易尋找適合的地方興建新醫學院。而北部都會區未來人口會大幅增加，正需要醫院提供服務。盧寵茂強調需避免與現時兩間醫學院造成惡性競爭，新醫學院可採用創新營運模式，用其他途徑籌集資金，包括學生收費、教授來源等，而毋須由政府負責所有資金。

醫管局早前成立公立醫院系統管理檢討委員會，檢視多宗涉及公立醫院運作和設施的事件。盧寵茂表示已接獲委員會的詳盡報告，當中提出逾30項短、中、長期建議，包括改善醫管局的管治，政府會與醫管局商討如何落實措施。對於東區醫院在本月10日公布，1名76歲男病人被錯誤放置鼻胃喉入支氣管，並輸注藥物。當中1名實習醫生錯誤解讀X光片，檢查後指示護士可餵食藥物。盧寵茂表示實習醫生一定學過看X光片斷症，已即時再加強實習醫生培訓。不過，他認為個案不代表醫學院的畢業生都有問題，他相信3年的新冠疫情影響了實習醫生的臨床學習，事件可作為警示，令醫管局檢討和提升培訓工作。

