施政報告2024｜吳國强稱僱員再培訓局財政穩健 可應付未來四大改革方向

《施政報告》提出改革僱員再培訓局，提升角色和定位，由為基層勞工提供「就業為本」培訓，提升至為整體勞動人口提供「技能為本」培訓課程和策略。僱員再培訓局行政總監吳國强在港台節目表示，《施政報告》提出的4項改革主要有四大方向，包括重新定位，擴大服務對象；加強調研職能，掌握未來技能；推進技能為本，構建進修階梯；優化營運模式，整合培訓資源。

會開辦更多資歷架構第三及第四級課程

至於明年初起將不再限學歷，以全民培訓為目標，並增加最少1.5萬個年度總學額。吳國强指，於疫情3年期間，局方亦曾放寬學歷規限，去年就有3萬個備用學額，所以局方可以應付。未來會開辦更多資歷架構第三及第四級課程，分兩大部分配合工業4.0改革，推出數碼新技能課程及推動行業應用科技。