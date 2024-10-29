施政報告2024｜吳國强稱僱員再培訓局財政穩健 可應付未來四大改革方向

《施政報告》提出改革僱員再培訓局，提升角色和定位，由為基層勞工提供「就業為本」培訓，提升至為整體勞動人口提供「技能為本」培訓課程和策略。僱員再培訓局行政總監吳國强在港台節目表示，《施政報告》提出的4項改革主要有四大方向，包括重新定位，擴大服務對象；加強調研職能，掌握未來技能；推進技能為本，構建進修階梯；優化營運模式，整合培訓資源。
會開辦更多資歷架構第三及第四級課程
至於明年初起將不再限學歷，以全民培訓為目標，並增加最少1.5萬個年度總學額。吳國强指，於疫情3年期間，局方亦曾放寬學歷規限，去年就有3萬個備用學額，所以局方可以應付。未來會開辦更多資歷架構第三及第四級課程，分兩大部分配合工業4.0改革，推出數碼新技能課程及推動行業應用科技。
他表示，局方仍會維持供應大量資歷架構第一及第二級課程，以助基層轉營或重投職場，並澄清課程以就業為導向，不會開設興趣班。被問到會否影響局方財政時，他強調暫時財政穩健，現時結餘有130多億元，每年亦有輸入勞工再培訓徵款，作為穩定收入，會繼續量入為出。
林振昇：擔心長期或受影響 冀政府考慮再注資
立法會人力事務委員會主席林振昇在同一節目表示，關注課程放寬予持大學學歷人士報讀，擔心每年開支達10多億元而造成赤字，雖短期不受影響，但未知十數年後能否持續。若社會有共識支持放寬學歷限制，希望政府考慮再注資。