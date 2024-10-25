政府稱遲公布免二次傷害 匡智會涉事院舍改每年續牌

據了解，涉案38歲男職員為院舍的助理舍監，20歲男和21歲女受害者均為中度智障院友。孫玉菡昨表示，涉案人士早已被警方拘捕，案件已進入司法程序，在公布事件時要確保受害人及其家庭的情緒、心理是否已經穩定和能夠接受，以免他們受二次傷害，因此需要小心選取合適時機，待他們能夠接受和有較穩定情緒才公布，政府必須拿捏並取得最佳平衡。

匡智會一名殘疾人士院舍男職員，涉嫌今年8月性侵犯兩名院友，事隔兩個月該會和社會福利署始披露事件。勞工及福利局長孫玉菡解釋，公布前必須確保受害人和其家人不會受二次傷害，認為需要在拿捏後作出最佳平衡。

議員憂事件僅冰山一角

孫玉菡又說，社署已運用權力把相關院舍的續牌期限，由3年一次縮短為1年一次，在確保院舍已落實一系列措施才可再續牌。他期待匡智會成立的獨立檢討委員會完成報告後，適時向公眾交代建議內容，包括如何改善及確保將來不再發生同類事件。

本身是社工的立法會支援殘疾人士事宜小組委員會主席林素蔚批評，行為令人髮指、無法接受，擔心事件只是冰山一角，促請政府全面檢視現行殘疾人士院舍監管機制，又認為事件對服務使用者及家屬的信心帶來沉重打擊。