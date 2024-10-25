政府稱遲公布免二次傷害 匡智會涉事院舍改每年續牌

匡智會一名殘疾人士院舍男職員，涉嫌今年8月性侵犯兩名院友，事隔兩個月該會和社會福利署始披露事件。勞工及福利局長孫玉菡解釋，公布前必須確保受害人和其家人不會受二次傷害，認為需要在拿捏後作出最佳平衡。
據了解，涉案38歲男職員為院舍的助理舍監，20歲男和21歲女受害者均為中度智障院友。孫玉菡昨表示，涉案人士早已被警方拘捕，案件已進入司法程序，在公布事件時要確保受害人及其家庭的情緒、心理是否已經穩定和能夠接受，以免他們受二次傷害，因此需要小心選取合適時機，待他們能夠接受和有較穩定情緒才公布，政府必須拿捏並取得最佳平衡。
議員憂事件僅冰山一角
孫玉菡又說，社署已運用權力把相關院舍的續牌期限，由3年一次縮短為1年一次，在確保院舍已落實一系列措施才可再續牌。他期待匡智會成立的獨立檢討委員會完成報告後，適時向公眾交代建議內容，包括如何改善及確保將來不再發生同類事件。
本身是社工的立法會支援殘疾人士事宜小組委員會主席林素蔚批評，行為令人髮指、無法接受，擔心事件只是冰山一角，促請政府全面檢視現行殘疾人士院舍監管機制，又認為事件對服務使用者及家屬的信心帶來沉重打擊。
立法會福利事務委員會委員李世榮關注涉案人士可與異性院友共處一室，「咁長時間冇人知，機制係咪失效？」他期望匡智會的報告可清楚交代事件來龍去脈，並設定一個時限向公眾交代，同時促請政府和相關部門深刻反省，以免悲劇重演。