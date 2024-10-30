影像性暴力急增 社會缺「同意」概念 風雨蘭:急須改革性罪行

性暴力會對受害人造成不可療愈的創傷，隨科技進步，數位性暴力案件更是層出不窮。性暴力危機支援中心風雨蘭的研究指，過去5年性暴力個案數字上升，當中影像性暴力的個案佔比急增；但報案率卻有所下跌，平均延遲求助時間更高達4.2年，反映受害人對透過法律尋求公義失信心。風雨蘭表示，社會對影像性暴力和「同意」理解不足，促當局開展全面性教育。 風雨蘭昨日發表最新一份《風雨蘭個案回溯研究統計報告2019-2023》，分析以往的性暴力求助個案數據。研究發現，該會跟進的整體性暴力個案呈持續上升趨勢，由2009至2013年間的1,047宗，攀升至2014至2018年的1,336宗；而最新數字則是2019至2023年的1,984宗個案，於最近的兩個五年間(2014至2023年)升幅達48.5%。

延遲求助個案數字顯著 調查續指，過去5年「插入式性侵」、「非插入式性侵」及「非接觸式性侵」(如影像性暴力、言語性騷擾)三大分類中，涉及「插入式性侵」的個案佔最多(44.7%)，其次為「非插入式性侵」(31.6%)及「非接觸式性侵」(23.0%)。值得注意的是，影像性暴力個案及親密伴侶性暴力個案均急劇上升，由2009至2013年間的33宗，大幅升至2019至2023年間的448宗，佔非接觸式性侵個案近七成，當中45%侵犯者為事主親密伴侶。 至於報案率有所下跌，2009至13年間有56.8%的個案事主有報案，而10年後的2019至23年間則僅為41.4%。研究亦發現本港延遲求助個案數字在過去15年依然顯著，過去5年間，當事人平均延遲約4.2年求助。風雨蘭資深研究主任邱子衡認為，現行司法程序對個案事主的保護措施不足，減低當事人透過法律尋求公義的信心，不少當事人亦因而撤訴；研究亦發現約六成個案因警方指證據不足，或當事人撤銷起訴而終止調查。

莊子慧：推廣及落實全面性教育 風雨蘭總幹事莊子慧表示，影像性暴力及親密伴侶性暴力都牽涉社會對「同意」(consent)概念缺乏清晰一致的理解，如未經同意下發布私密影像的事件時，受害人經常被質疑「主動拍私密照就等於同意分享」，反映部分人對於「性互動中同意某特定行為並不等於同意其他行為」的意識不足，亦對於「主動一方有責任清晰確認對方的意願」上未有一致的理解，需要進一步的公眾教育，及法律改革以進一步推動尊重意願。在文化層面，政府亦應開展全面性教育，加強推廣「同意」概念，並將性教育列為必修課目，同時制定教學指引，推廣及落實全面性教育，強調尊重意願、身體界線的重要性。

莊子慧續指，數字進一步反映當局急需改革本港落後的性罪行，落實法律改革委員會經過逾十年檢討及已發表的《檢討實質的性罪行》報告書中多項建議。其中包括就「同意」一詞給予明確的法律定義，及擴闊「強姦」罪為「插入式性侵」罪，以向性侵受害人提供更充分的保障，從而提升受害人求助及尋求司法公義的信心。 風雨蘭亦期望透過建立數據監察機制，每5年一次檢視數據，助社會各界持續監察性暴力事件及識別趨勢，提供政策改善、預防教育和支援服務的建議，為倖存者締造一個更安全友善生活環境。