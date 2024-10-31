彩虹邨重建｜議員稱有居民盼盡早遷出　亦有街坊冀先調遷邨內空置單位

政府提出彩虹邨重建方案，將會分三期重建，預計從第一期彩虹邨住戶入伙至最後一期住戶入伙，需要約15年完成 。有區議員希望當局能夠所用新技術，盡量壓縮建築時間，以及減低重建期間所產生的噪音及沙塵等，減少對仍未遷出的住戶的影響。

第一期街坊盼留在彩虹邨

黃大仙區議員莫健榮在香港電台節目《千禧年代》說，據他了解，不同住戶會有不同選擇，有街坊希望早些遷出，傾向選擇新美東邨；有街坊傾向購買綠置居；亦有第一期的街坊希望可以留在彩虹邨，他們有向署方反映是否能為這些街坊進行邨內調遷，先搬到第二或第三期的空置單位。