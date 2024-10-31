彩虹邨重建｜議員稱有居民盼盡早遷出　亦有街坊冀先調遷邨內空置單位

政府提出彩虹邨重建方案，將會分三期重建，預計從第一期彩虹邨住戶入伙至最後一期住戶入伙，需要約15年完成 。有區議員希望當局能夠所用新技術，盡量壓縮建築時間，以及減低重建期間所產生的噪音及沙塵等，減少對仍未遷出的住戶的影響。
第一期街坊盼留在彩虹邨
黃大仙區議員莫健榮在香港電台節目《千禧年代》說，據他了解，不同住戶會有不同選擇，有街坊希望早些遷出，傾向選擇新美東邨；有街坊傾向購買綠置居；亦有第一期的街坊希望可以留在彩虹邨，他們有向署方反映是否能為這些街坊進行邨內調遷，先搬到第二或第三期的空置單位。
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立法會議員關注彩虹迴旋處塞車問題
九龍東立法會議員顏汶羽在同一節目說，現時彩虹迴旋處經常塞車，形容建議方案中，騰出土地進行交通改善工程，只是小修小補。他建議當局在新清水灣道興建一條橫跨彩虹邨的行車天橋往返太子道東，避免車流增加。
另一名立法會議員鄧家彪在一個電台節目說，關注如何安置第一期住戶，當中有三至四成屬於長者戶，部分人有情意結，希望繼續留在彩虹邨。他建議當局讓第二期及第三期居民可優先購買綠置居，以騰出第二期及第三期的單位，讓第一期的住戶可以調遷入這些單位。
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至於彩虹邨內的商戶，鄧家彪說很多商戶都是做街坊生意，他們關注如果要搬遷，是否仍然保留到顧客網絡，加上黃大仙並無很多新建屋邨，商舖由房署作為業主，不是有很多空間同區安置商戶。
原文刊登於 香港電台