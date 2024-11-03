廠商會美食嘉年華明日最後一天 展商成本價出售產品清貨 (鍾式明攝)

香港美食嘉年華明日(4日)最後一天，一連九日的活動人流雖不俗，但市民消費力下降問題仍困擾各展商。有展商推出外型造型獨特的奶茶，盼脫穎而出，但銷情僅去年7至8成；營業額與去年持平的商戶亦稱，「(價錢)已係想像到最優惠既價錢」，更提早大減價清貨。至於市民則有人認為場內氣氛熱鬧，產品價格比市面便宜，更有人大花逾千元購買零食飲品。 香港美食嘉年華於10月26日至11月4日期間，在葵涌運動場舉行；活動曾因颱風暫停開放並延長開放一日至明天(4日)。活動5大主題展區，設置超過300個攤位出售美食飲品、酒類、家電廚具等。

成本價出售 出售參茸海味的德興隆集團昨日搶先減價大促銷，更舉辦送禮活動吸客。負責人李小姐表示，活動人流較去年相若，今年產品價格亦特意調至最優惠價，促銷時更達到成本價，「等啲客人唔使講價，直接買」」，但仍估計營業額終與去年持平。 熟食檔情況亦不樂觀，駿達行貿易負責人王先生表示，生意額按年下降三成一，但產品價格而是成本價多兩成，因3有感市民消費力下降問題。 造型獨特產品 除了大減價外，亦有商戶會推出造型獨特的產品吸客。出售小食的Wendy Gourmet Co.就推出了一款奶茶特飲，其杯蓋上有個會不停冒煙的茶壺，吸引了不少人選購。負責人何先生表示，顧客對產品反映一般，且消費力下降，故銷情僅去年7至8成。「唔好話市民，我都會返內地」，何先生稱，在港人北等因素影響下，自己最終不用蝕本就感到收貨。