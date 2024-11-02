屯門黑幫BBQ派對被斥擾人清夢 反圍毆3村民兼食霸王餐 警高層震怒拘6人「洗太平地」

落馬洲新田朗廈村發生黑幫圍毆3名市民的事件，周二（10月29日）晩上，10名黑幫成員在朗廈村一個燒烤場開派對為「同門」慶生至翌日（周三）凌晨，擾人清夢，附近村民要求降低聲量，惟一眾惡煞未有收斂，反發難毆打其中兩人，以及將一人推倒在地上，然後眾人未有付款便駕車離去。警方接獲報案後，一連兩日展開拘捕行動，其中6人已經落網，他們分別報稱任職廚所、貨車司機、建築工人、酒吧調酒員以及無業，警方正追緝其餘人士。據悉該批人士為活躍屯門的一個黑幫成員，警隊高層對黑幫份子公然橫行無忌感震怒，還下令一連四日在屯門「洗太平地」大規模搜查娛樂場所及進行拘捕行動，以挫黑社會氣燄。
一人繼續留醫情況穩定
新界北總區刑事部警司鄧翊几昨晚交代案情時表示，上月30日凌晨1時接獲報案，指一批十多名人士於新田一私人燒烤場聚會期間高聲喧嘩吵鬧，引起附近村民不滿，雙方發生爭執，過程中2女1男被對方多人襲擊，造成身體多處受傷，惡煞逞兇後未有付款便逃去，其中兩名傷者送院治理，其中一人獲准出院，另一人繼續留醫，情況穩定，餘下一人無須送院。
邊界警區反三合會行動組接手調查後，發現多名男子為活躍於屯門區的三合會份子，在過去兩日拘捕6名年齡介乎20至32歲本地男子，其中四人被落案暫控兩項「傷人」罪、一項「普通襲擊」罪和一項「不付款離去」，並已在周五於粉嶺判裁法院提堂，暫時毋須答辯。四人全部還押扣查，其餘兩名被捕人獲保釋候查，須於11月下旬向警方報到，警方拘捕行動仍繼續。
搜查新界37地點
鄧翊几指案件性質及程度極之惡劣，新界北總區刑事總部聯同新界北各區機動部隊及交通部，由10月31日至11月3日，於新界北展開一連四日代號「犁庭掃穴」反三合會行動，重點打擊三合會活動及氣燄，堵截其收入來源。行動中總派出逾百名人員，搜查新界37個地點及處所，拘捕了10名中國籍男子，年齡介乎30至75歲，罪名為傷人、管理或經營賭博場所，以及非法賭博場所內賭博，巡查及拘捕行動仍繼續。警務處今晨發稿補充在執法行動中，其中一名被捕男子正是燒烤場傷人案的其中一名犯案人。