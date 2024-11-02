屯門黑幫BBQ派對被斥擾人清夢 反圍毆3村民兼食霸王餐 警高層震怒拘6人「洗太平地」

新界北總區刑事總部聯同新界北各區機動部隊及交通部展開一連四日「犁庭掃穴」反三合會行動，打擊三合會活動及氣燄(警方FB)

落馬洲新田朗廈村發生黑幫圍毆3名市民的事件，周二（10月29日）晩上，10名黑幫成員在朗廈村一個燒烤場開派對為「同門」慶生至翌日（周三）凌晨，擾人清夢，附近村民要求降低聲量，惟一眾惡煞未有收斂，反發難毆打其中兩人，以及將一人推倒在地上，然後眾人未有付款便駕車離去。警方接獲報案後，一連兩日展開拘捕行動，其中6人已經落網，他們分別報稱任職廚所、貨車司機、建築工人、酒吧調酒員以及無業，警方正追緝其餘人士。據悉該批人士為活躍屯門的一個黑幫成員，警隊高層對黑幫份子公然橫行無忌感震怒，還下令一連四日在屯門「洗太平地」大規模搜查娛樂場所及進行拘捕行動，以挫黑社會氣燄。

一人繼續留醫情況穩定

新界北總區刑事部警司鄧翊几昨晚交代案情時表示，上月30日凌晨1時接獲報案，指一批十多名人士於新田一私人燒烤場聚會期間高聲喧嘩吵鬧，引起附近村民不滿，雙方發生爭執，過程中2女1男被對方多人襲擊，造成身體多處受傷，惡煞逞兇後未有付款便逃去，其中兩名傷者送院治理，其中一人獲准出院，另一人繼續留醫，情況穩定，餘下一人無須送院。

邊界警區反三合會行動組接手調查後，發現多名男子為活躍於屯門區的三合會份子，在過去兩日拘捕6名年齡介乎20至32歲本地男子，其中四人被落案暫控兩項「傷人」罪、一項「普通襲擊」罪和一項「不付款離去」，並已在周五於粉嶺判裁法院提堂，暫時毋須答辯。四人全部還押扣查，其餘兩名被捕人獲保釋候查，須於11月下旬向警方報到，警方拘捕行動仍繼續。