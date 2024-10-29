富豪東方酒店轉作青年宿舍 160宿位招租 每月4500元起 須出席200小時指定活動 可參觀解放軍軍營

擁有自己的安樂窩，是不少青年人的夢想，但儲蓄首期不易，輪公屋又需時，若期間有可負擔的「安身之所」，相信有助年輕人規劃人生。昨日又有一個位於九龍城、獲政府資助的青年宿舍招租，提供160個宿位，31歲以下可申請入住，每個宿位月租4,500元起；申請者須每年參與200小時指定活動，包括參觀駐港解放軍軍營等，最快於12月1日入伙。負責營運的仁愛堂，期望宿舍能為青年人提供舒適、和諧、設備完善的居住環境，如反應熱烈，日後或考慮擴大規模。

民政及青年事務局於上周三(23日)向仁愛堂，批出把九龍城富豪東方酒店轉為青年宿舍的許可，項目於昨日舉行招租啟動禮。酒店4至6樓會改為「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」，項目獲民青局資助，由仁愛堂與富豪酒店集團合作推動；可提供80間雙人房、最多160個宿位。酒店毗鄰舊啟德機場，步行至港鐵宋皇臺站需約十數分鐘，廿多分鐘可達啟德體育園區，酒店附近亦有巴士站，交通十分便利。 宿舍設施方面，房間備有獨立洗手間、浴室，以及書桌、衣櫃、電熱水壺、掛衣架、小型冰箱和電視等設備；另有公共空間及共享無火煮食空間、自助洗衣設施和健身室。申請人可選擇以一人個別申請，或二人合併申請；單人申請將獲編配與另一名同性別申請者共享房間。每月宿費介乎4,500元至4,650元，包水電、WiFi，以及每星期1次的基本清潔服務；價格視乎房間面積、方向及樓層高低等。所有房間宿生的第一個租約為期2年，首年為固定租約，不得退租。

申請資格方面，申請人須是於截止申請日期當日，年滿18但未滿31歲的香港永久性居民，為在職人士(全職/兼職/自僱均可)，單人申請的收入上限為2.8萬元，雙人則為5.6萬元。機構同時要求入住者必須在一年內累積200小時「STAY FUN」時數，包括參觀駐港解放軍總部/軍營、中國傳統藝術文化體驗工作坊，及與主席/CEO對談等活動。



或配合啟德體育園大型測試 仁愛堂第四十五屆董事局主席鄭偉康表示，自民青局批准酒店轉變用途後，現時暫接逾百個申請，仁愛堂會以先到先得形式處理面試申請，並按申請人居住狀況、環境等作綜合評估，決定派出宿位。鄭偉康續指，富豪東方酒店日後將預留2樓全層供青年宿舍之用，另有一層會預留大部分房間作青年宿舍應用，如果申請反應熱烈，日後或考慮擴大規模。

他又指，會為青年提供多元化活動，如培訓課程、交流活動、實習計劃等；宿舍並將組織青年服務隊，邀請青年共同策劃社區活動。未來亦會與九龍城區議會緊密聯繫，若政府有意動員宿生就啟德體育園進行大型測試，青年宿舍方面願意提供協助，而有關活動均屬自願參與。 第五個獲民青局資助青年宿舍 民青局在2023年1月初推出計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，而九龍城富豪東方酒店是計劃下的第五個項目。已推出的項目包括，位於銅鑼灣、提供194個宿位的「BeLIVING Youth Hub」；提供200個宿位的荃灣西如心酒店；在深水埗鴨寮街，有84個宿位的「仲學舍」以及天水圍天秀路，有672個宿位的「琇居」。