孫玉菡：奧蘇利雲來港證有麝自然香 嚴打假證明申高才通

七屆英式桌球世錦賽冠軍、綽號「火箭」的英國桌球手奧蘇利雲透過「優才計劃」成為香港居民，又大讚香港有很多優點包括稅制等。勞工及福利局局長孫玉菡今日於電台節目上表示，認為「不對比、不知香港好」，強調「有麝自然香」，英國傳媒亦有報道奧蘇利雲有關決定，孫玉菡表示將於「優才計劃」下推出「主動邀請類別」，仍在訂定細節，強調政府會積極邀請海外或內地最頂尖人才成為香港居民，為香港一同奮鬥。人才服務辦公室將到不同地方宣傳香港，稍後會到訪歐洲。

積極邀請海外或內地最頂尖人才 他說，奧蘇利雲事件反映若要頂尖人才自行申請來港「未必個個都願意」，今次雖有入境處處長郭俊峯「穿針引線」，但始終不及由當局主動邀請，相信感覺會更好、成功率更高。

近日多間本港大學發現有學生利用假學歷申請入學，孫玉菡指目前未發現有人以假證明申請高才通來港，強調入境處會嚴打「假中介」，同時審批嚴格，確保「貨真價實」，他強調不論「高才通」抑或「優才」計劃，若涉及提供學歷證明，從來都要求嚴謹，一定要經過第三方認證，而內地有一套完整的第三方認證安排，基本上沒有造假空間，而海外大學亦會與當局直接對接認證，重申入境處會以最嚴格方式把關。

