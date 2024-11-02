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2024-11-02 12:20:43

孫玉菡：奧蘇利雲來港證有麝自然香 嚴打假證明申高才通

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勞工及福利局局長孫玉菡於電台節目上表示，認為「不對比、不知香港好」，強調「有麝自然香」，英國傳媒亦有報道奧蘇利雲有關決定 (商台提供/資料圖片)

勞工及福利局局長孫玉菡於電台節目上表示，認為「不對比、不知香港好」，強調「有麝自然香」，英國傳媒亦有報道奧蘇利雲有關決定 (商台提供/資料圖片)

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七屆英式桌球世錦賽冠軍、綽號「火箭」的英國桌球手奧蘇利雲透過「優才計劃」成為香港居民，又大讚香港有很多優點包括稅制等。勞工及福利局局長孫玉菡今日於電台節目上表示，認為「不對比、不知香港好」，強調「有麝自然香」，英國傳媒亦有報道奧蘇利雲有關決定，孫玉菡表示將於「優才計劃」下推出「主動邀請類別」，仍在訂定細節，強調政府會積極邀請海外或內地最頂尖人才成為香港居民，為香港一同奮鬥。人才服務辦公室將到不同地方宣傳香港，稍後會到訪歐洲。

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積極邀請海外或內地最頂尖人才

他說，奧蘇利雲事件反映若要頂尖人才自行申請來港「未必個個都願意」，今次雖有入境處處長郭俊峯「穿針引線」，但始終不及由當局主動邀請，相信感覺會更好、成功率更高。

 

奧蘇利雲曾在香港跑山 (資料圖片) 奧蘇利雲經優才計劃成為香港居民，孫玉菡形容是雙方互相吸引，入境處處長郭俊峯在中間做了很多穿針引線的工作，郭俊峯本身也是「桌球高手」。 奧蘇利雲2022年來港參加香港世界桌球大師賽，受訪時大讚「香港一切都好正」 (資料圖片) 奧蘇利雲2022年來港參加香港世界桌球大師賽，受訪時大讚「香港一切都好正」 (資料圖片) 奧蘇利雲2022年來港參加香港世界桌球大師賽，受訪時大讚「香港一切都好正」 (資料圖片) 奧蘇利雲2022年來港參加香港世界桌球大師賽，受訪時大讚「香港一切都好正」 (資料圖片) 奧蘇利雲2022年來港參加香港世界桌球大師賽，受訪時大讚「香港一切都好正」 (資料圖片) 奧蘇利雲透過「優秀人才入境計劃」移民香港。入境處在社交媒體上載影片，處長郭俊峰與奧蘇利雲對談。 奧蘇利雲透過「優秀人才入境計劃」移民香港。入境處在社交媒體上載影片，處長郭俊峰與奧蘇利雲對談。 奧蘇利雲透過「優秀人才入境計劃」移民香港。入境處在社交媒體上載影片，處長郭俊峰與奧蘇利雲對談。 奧蘇利雲透過「優秀人才入境計劃」移民香港。入境處在社交媒體上載影片，處長郭俊峰與奧蘇利雲對談。 奧蘇利雲透過「優秀人才入境計劃」移民香港。入境處在社交媒體上載影片，處長郭俊峰與奧蘇利雲對談。

近日多間本港大學發現有學生利用假學歷申請入學，孫玉菡指目前未發現有人以假證明申請高才通來港，強調入境處會嚴打「假中介」，同時審批嚴格，確保「貨真價實」，他強調不論「高才通」抑或「優才」計劃，若涉及提供學歷證明，從來都要求嚴謹，一定要經過第三方認證，而內地有一套完整的第三方認證安排，基本上沒有造假空間，而海外大學亦會與當局直接對接認證，重申入境處會以最嚴格方式把關。
 

郭俊峯：主動推介計劃   希望奧蘇貢獻本港桌球界

入境處處長郭俊峯表示，有向奧蘇利雲推介適合對方的簽證計劃，奧蘇利雲很快就選擇相關計劃並獲批。郭俊峯說，對方多次來港比賽，對香港有感情，喜愛本港美食及行山，相信有興趣留港生活發展，希望對方對本港桌球界有貢獻，奧蘇利雲亦幫忙推廣香港，效果理想。
 