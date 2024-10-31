奧蘇利雲申優才計劃獲批來港定居 「火箭」：需身份證方便出行 最快4年後遷港(有片)

他透露為了融入香港生活正學習廣東話：「我可以說『謝謝』，但是會嘗試學更多廣東話，因這不容易學習。但在香港很多人都會說英語，所以對我生活會有幫助。」

奧蘇利雲今日現身澳門宣傳澳門大師賽時接受傳媒訪問，披露數月前已申請優才計劃，因自己一年有至少一半時間在內地及港澳，其他時間在英國及中東度過，故需要香港身份證令旅程更有彈性：「有香港身份證令我生活方便一點，出行三地會較方便。我來這裡因有很多賽事、展覽、工作，就算沒有比賽，我有身份證能逗留更長時間。我計劃在這裡花更多時間，可能4至6年後會搬到這裡。」

入境處在社交平台上載一條影片，主題是「高手來了」，奧蘇利雲先背向鏡頭，繼而由入境處處長郭俊峰親自登場示範桌球球技，宣布奧蘇利雲來港的消息。奧蘇利雲與郭俊峯對談表示，自己在香港待過很長時間，在香港有很多美好時光，結識不少好朋友，很享受在香港的生活，而桌球在香港也很受歡迎。他又指，香港有良好的稅制，也有吸引的美食和文化，令香港成為一個理想的居住地，「如擁有美好生活一定要來港」。被問到未來在香港發展，奧蘇利雲說，希望為香港做些事，他亦很喜愛本港美食，希望在香港放鬆一下，亦會練習桌球及與朋友聚會。

曾大讚「香港一切都好正」

48歲的奧蘇利雲曾多次來港比賽，2022年曾來港參加香港世界桌球大師賽，受訪時大讚「香港一切都好正」，在紅館比賽感覺如同歌手出騷般震撼，又說喜歡香港的一切人和事，他又曾在香港跑山，大讚香港郊野景色優美且方便到達：「我們跑上山，嘩，上到山頂向下望，盡是最美風景。在英國我要4小時路程才欣賞到，在香港只需20分鐘。」他更表示願意在香港長期居住，「我不想回家了」。

香港桌球總會冀指導精英運動員

香港桌球總會主席羅永聰表示，香港桌球界及球迷都很歡迎奧蘇利雲成為香港居民，如桌球項目在體育學院能夠保持A級資格，希望爭取更多機會邀請對方與本港精英運動員交流，甚至作出指導。他提到，過往奧蘇利雲曾與本港球手傅家俊及吳安儀在海外練習，但未曾作正式訓練，期望未來有這些機會。



羅永聰預期當奧蘇利雲更多在港出現，參與賽事或公益事務等，接觸到巿民包括年青人，相信對希望打桌球的小朋友是很好的啟發，亦有機會令更多頂級桌球手來港成為居民。不過，羅永聰認為奧蘇利雲要打職業賽，很多時要到歐洲，最終能否長時間留港，要看對方計劃。

鄭泳舜冀優才助體育發展

立法會議員、民建聯民政及文化體育事務發言人鄭泳舜表示，奧蘇利雲在香港一直有不少支持者，希望他未來可與本地運動員有更多交流和接觸的機會，甚至指導和啟發年輕一輩，協助推動本港體育的發展。

鄭泳舜指出，近年不少來自海外或內地的著名體育球星透過相關人才計劃成為香港居民，反映香港具備匯聚人才的優勢。他又指，香港在體育仲裁、運動醫學、運動科學和教練等領域均需要專業人才，期望日後有更多體育優才來港定居，助香港體育發展走上另一高峰。