天文台擬建相控陣天氣雷達網絡　當局申請撥款5500萬元

天文台建議建設一個覆蓋全港的相控陣天氣雷達網絡，以加強對香港惡劣天氣的監測和預報能力。環境及生態局提出向立法會財委會申請撥款5500萬元，包括用以購置三台相控陣天氣雷達，與現有位於沙螺灣的相控陣天氣雷達，組成一個覆蓋全港的網絡，新雷達選址建議位於長洲、流浮山和東龍洲。

在立法會環境事務委員會會議上，環境及生態局局長謝展寰說，今年施政報告提出發展低空經濟，相控陣天氣雷達網絡的掃瞄範圍可低至數百米的低空空域，有助監測低空天氣狀況，為無人機等提供氣象資訊，確保低空飛行安全，打造低空氣象基礎建設，促進低空經濟的發展。

當局表示，沙螺灣相控陣天氣雷達的最大覆蓋範圍約為60公里，未能覆蓋整個香港；而且購置三台相控陣天氣雷達，有助落實大灣區氣象發展規劃，促進天文台與廣東省各氣象部門交換數據和產生協同效應。

議員普遍支持建議，不過經民聯的陸瀚民關注，新添置的相控陣天氣雷達如何有助預測局部惡劣天氣，又說「電離層閃爍」會影響無人機運作，關注天文台如何監測太空天氣。

天文台助理台長陳世倜表示，當局建議添置的相控陣天氣雷達，解像度更高、更新頻率更快，有助更清晰觀察到香港及鄰近地區的強對流天氣發展，天文台又計劃將相關數據在網站或「我的天文台」應用程式發放。

至於「電離層閃爍」現象，陳世倜說，天文台有參考內地或外國的空間天氣數據，並正檢視有何手段監測電離層的變化，能否提供數據給公眾或相關持份者參考。

原文刊登於 香港電台