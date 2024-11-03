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2024-11-03 22:47:27

大角咀廟會500呎夜光龍壓軸登場 鄧炳強現身千人盆菜宴

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大角咀廟會盛大舉行 500呎夜光龍壓軸登場 (鍾式明攝)

大角咀廟會盛大舉行 500呎夜光龍壓軸登場 (鍾式明攝)

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大角咀廟會於今天(3日)在大角咀盛大舉行，廟會全天舉辦多項精彩活動，今年廟會以慶祝中華人民共和國成立75周年為主題，朝至晚在大角咀福全街一帶舉辦一系列活動，其中有晚上的500呎長夜光龍及「沙頭角魚燈舞」表演更是壓軸活動，吸引不少市民到場欣賞，福全街全街破天荒關掉街燈，夜光龍、一條條色彩斑斕的大魚隨著鼓聲魚貫而出。大會表示，今日活動參予人數眾多，從早到晚吸引超過15萬人次參與，包括本地及外地遊客場面熱鬧。

今年是第十七屆大角咀廟會，活動由上午10時開幕儀式為廟會大巡遊揭開序幕。辦多項精彩活動，包括有27隊隊伍、共千人參與的大巡遊，巡遊中有醒獅、舞龍、清代服裝、兒童表演等。而下午時間「郭氏功夫金龍醒獅團」呈獻傳統梅花樁表演，十八頭醒獅翻飛騰躍，兼有現場舞獅打鼓助慶，場面喜喜洋洋。

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特色街道攤位

另外，福全街兩側今年擺設了50檔特色街道攤位，而旺角街坊會撥出了30攤位予社區人士、青年及待業人士售賣地道食品，還有少數族裔售賣地道食品，締造社區共融。

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至於傍晚時間，現場更設有千人盆菜宴，筵開140席招待賓客、街坊及遊客，保安局長鄧炳強亦有出席，大家聚首一堂，體驗香港獨特的飲食文化傳統，活動現場氣氛熱烈而溫馨。而在晚上壓軸出場的還有500呎長夜光龍及「沙頭角魚燈舞」表演，福全街全街破天荒關掉街燈，夜光龍、一條條色彩斑斕的大魚隨著鼓聲魚貫而出。在尾聲更特別加插煙火環節，為全日活動掀起高潮，整個表演歷時一小時。

免費接駁專車

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團及黃廷方慈善基金全力支持今次活動，大角咀廟會是香港的文化盛事，每年都舉辦得有聲有色，深受市民歡迎，當中的夜光龍表演更非常震撼及精彩，令人留下深刻印象。奧海城作為大角咀的一份子，集團特別了安排免費接駁專車，接送往返奧海城及廟會現場之市民，並免費送出美食及商戶優惠，希望與廣大市民一同慶祝這場文化盛事。

大角咀廟會11.3日盛大舉行，保安局局長鄧炳強亦有出席 (大會提供) 大角咀廟會11.3日盛大舉行，保安局局長鄧炳強亦有出席 (大會提供)