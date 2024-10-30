大熊貓｜團體稱動物保育工作永不嫌多　冀更多人關注及支持

本港近月興起大熊貓熱潮，商界均希望把握商機，發展大熊貓經濟。有動物保育團體則期望，除了促進經濟，可以有更多人關心及支持動物及大熊貓保育。

新來港的大熊貓「安安可可」已完成一個月隔離，開始踏足場區適應新環境。一對大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」繼續健康成長。

大熊貓保育漸見成效 團體盼商界學界共同參與

大熊貓曾是瀕危動物，世界自然基金會自80年代開始致力保育大熊貓，近年協助內地保育大熊貓及牠們的棲息地。大熊貓保育見成效，數目持續緩慢地增長，當局最新估計現時有約1900隻野生熊貓。世界自然保護聯盟將大熊貓的受威脅級別從「瀕危」下調為「易危」。

世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂解釋，大熊貓是四川山脈一帶的旗艦物種，牠們的存在代表那個地方的生態環境非常好，才有穩定、清潔的水源、乾淨的空氣。

他指出，保育工作永遠不會足夠，否則不會有那麼多瀕危動物。他說大熊貓的棲息地曾經被嚴重破壞，亦存在偷獵打獵問題，目前與牠們潛在可以生存的數量仍有一段距離，希望更多人認識及支持大熊貓保育。在動物保育上，他認為商界的企業社會責任，以及學校加強相關教育，均對生態保育非常重要。