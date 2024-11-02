壁屋懲教助理放工遭斬傷 警拘8黑漢涉串謀傷人 正調查是否與工作有關 (更新)

懲教署一名一級懲教助理周五（1日）在壁屋監獄外遭人持刀襲擊，警方列作傷人及串謀傷人案跟進。經調查後，警方今日以「串謀傷人」罪拘捕8名有黑社會背景的本地男子，年齡介乎16至37歲，追捕行動仍繼續。 33歲及2歲母女混亂間被撞傷 警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初今日向傳媒簡報案情，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理昨日於下班後往對面巴士站候車，期間有一架套上假車牌的私家車停駛在5米距離外，3名蒙面男子手持長條硬物，衝向襲擊懲教助理，10秒後上車逃去。懲教助理頭部、上肢一共有6處5至15厘米不等的裂傷，右手手腕骨折，現正留醫情況穩定，3名蒙面男子逃走時撞傷附近一對33歲及2歲的母女，她們治理後已出院。同日有組織罪案及三合會調查科於各區拘捕8名本地男子，其中一人於案發現場指揮，另外7人分工正在調查，他們年齡介乎16至37歲，均有黑社會背景，任職散工或無業，部份人將被落案，追捕行動仍繼續。

追捕行動仍繼續 警方正調查襲擊動機，現階段無證據顯示案件與遇襲懲教助理的財政或私人生活有關，至於是否與其工作有關，以及疑犯與事主是否相識，則是主力調查方向之一。 警方嚴厲譴責今次對公職人員的施暴行為，以及不法份子目無法紀的行徑，會以最大程度的刑事檢控追究，強調打擊黑社會是警務處首要任務之一，警方會繼續打擊黑社會和相關收入來源。



周五下午近1時，警方接報一名男子在壁屋監獄對開小巴站被3名男子用刀襲擊，逞兇後即登上接應私家車輛逃去；一名剛從監獄工作完畢的法援署職員目擊事件，報案求助，傷者清醒由救護車送往聯合醫院，治理後送到病房留醫，懲教署助理署長（人力資源）何國文傍晚到醫院探望同袍傷勢。

情況穩定 懲教署譴責兇徒目無法紀 懲教署回覆《am730》查詢時表示，周五下午一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理於下班後遭數名兇徒持刀襲擊，受襲人員送院救治，現情況穩定。署方對此深表關注，強烈譴責兇徒目無法紀行為，職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助，事件已交由警方調查。 據指3刀手被囚禁時曾與事主爭執 消息指警方追緝3名持刀兇徒，他們是中國籍男子，約1.75米高，中等身材，犯案時帶鴨嘴帽，以深色布蒙面，初步調查發現3男曾被壁屋囚禁，期間懷疑曾跟事主有爭執。