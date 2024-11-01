報販業界指私煙市場失控 促暫緩加煙稅及禁加味煙政策

政府擬推「控煙十招」，但報販業界指私煙市場失控，今年2月加煙稅後，令報販的香煙銷售額累計下跌60%，促請暫緩加煙稅及禁加味煙政策。 報販協會及全港報販大聯盟今日舉行記者會，協會主席林長富指本港史無前例地出現多於1個「冒牌煙廠」，反映在愈趨嚴苛的控煙措施，及連續2年不合理地調高煙草稅率下，私煙生意在香港利潤豐厚，不法分子及私煙商不斷透過線上線下宣傳、哄騙等不法手段，無孔不入地蠶食合法市場，導致黑市失控。

指對商販、庫房及社會是三輸 全港報販大聯盟李榮栢指出，自今年2月再次加煙草稅後，進一步擴大完稅煙與非法私煙的價格差距，令私煙市場失控，報販的香煙銷售額大幅下跌，半年累計跌幅已達60%。李榮栢又指煙草稅率增加了30%，總稅收大幅下跌，吸煙率則未見顯著下降，顯示愈來愈多煙民轉投黑市購買私煙。他直指對商販、政府庫房、社會而言是三輸局面，「不見了數以十億計的稅收，原本應該落入政府庫房，現在去了哪？去了不法集團的口袋，可見政府控煙政策不合理，尤如資助非法製煙般勾當」。