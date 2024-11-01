熱門搜尋:
恐龍化石 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 瑜悦 彩虹邨重建 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-11-01 17:26:14

報販業界指私煙市場失控　促暫緩加煙稅及禁加味煙政策

分享：
報販業界指私煙市場失控　促暫緩加煙稅及禁加味煙政策

報販業界指私煙市場失控　促暫緩加煙稅及禁加味煙政策

adblk5

政府擬推「控煙十招」，但報販業界指私煙市場失控，今年2月加煙稅後，令報販的香煙銷售額累計下跌60%，促請暫緩加煙稅及禁加味煙政策。

報販協會及全港報販大聯盟今日舉行記者會，協會主席林長富指本港史無前例地出現多於1個「冒牌煙廠」，反映在愈趨嚴苛的控煙措施，及連續2年不合理地調高煙草稅率下，私煙生意在香港利潤豐厚，不法分子及私煙商不斷透過線上線下宣傳、哄騙等不法手段，無孔不入地蠶食合法市場，導致黑市失控。

吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

指對商販、庫房及社會是三輸

全港報販大聯盟李榮栢指出，自今年2月再次加煙草稅後，進一步擴大完稅煙與非法私煙的價格差距，令私煙市場失控，報販的香煙銷售額大幅下跌，半年累計跌幅已達60%。李榮栢又指煙草稅率增加了30%，總稅收大幅下跌，吸煙率則未見顯著下降，顯示愈來愈多煙民轉投黑市購買私煙。他直指對商販、政府庫房、社會而言是三輸局面，「不見了數以十億計的稅收，原本應該落入政府庫房，現在去了哪？去了不法集團的口袋，可見政府控煙政策不合理，尤如資助非法製煙般勾當」。

adblk6

報販協會及全港報販大聯盟向政府提出3項建議，包括盡快推行完稅煙標籤制度，為執法人員提供更有效和明確的方法分辨完稅煙；建議暫緩加煙稅及禁止加味煙政策；加強宣傳以打擊私煙。