啟德體育園｜林世雄稱啟用後　務求讓旅客及市民感受高效運輸服務

運輸及物流局局長林世雄說，留意到社會相當關心啟德體育園啟用後舉辦大型活動時的交通安排，當局預計有不少觀眾會使用鄰近的屯馬綫啟德站及宋皇臺站往來啟德體育園，部分觀眾可能會選擇使用港鐵觀塘綫服務。港鐵公司會按需要及實際情況，安排在體育園散場時加密班次，或者「專班專列」接載觀眾，以應付需求。

啟德體育園明天試業

林世雄在網誌表示，除了鐵路網絡外，鄰近體育園區太子道東及承啟道亦有多條途經的巴士路線往返港島、九龍及新界各區，當有大型活動舉辦時，巴士公司會開辦特別巴士路線以應對額外交通需求。他表示，大型活動進行前後，運輸署的緊急事故交通協調中心會全力監察交通及運輸情況，與其他部門和公共交通營辦商作出應對，並適時向公眾發放有關交通及運輸情況的最新訊息。啟德體育園明天就會進行首次試業活動，當局會全力配合，務求日後體育園啟用後，讓旅客及市民感受到高效服務。