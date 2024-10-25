啟德體育園｜園區測試演練周日掀序幕　記者實測兩港鐵站進場路線 (多圖)

啟德體育園｜宋皇臺站步行5分鐘全程露天 政府和啟德體育園現建議前往青年運動場的公眾，應乘搭港鐵至宋皇臺站，再沿D出口步行約5分鐘前往。記者先測試這條路線，在宋皇臺站車站大堂時，可見D出口已由「宋皇臺花園」更名為「啟德體育園」，港鐵在附近亦有擺放指示牌，引導要前往園區的乘客使用出口。 到達地面時，市民只需轉右沿大直路向前行，便會到達青年運動場，全程露天，過程約需5分鐘，沿途地盤圍板已掛起搶眼紅色的指示，以箭嘴指出步往青年運動場的方向。不過，由於啟德體育園尚未正式完工，加上通道附近用地並非園區範圍，現場所見仍有一些地盤和工程正在進行，市民行經時需要留意。 ▼從宋皇臺站出發路線逐格睇▼

啟德體育園｜啟德站步行14分鐘部分有蓋 記者之後測試往返啟德站的路線，若從青年運動場出發，同樣是一條直路，市民可沿啟德車站廣場前往啟德站D出口，其間會途經仍未啟用的啟德零售館，全程需時約14分鐘。當日所見，啟德站D出口的命名已經由附近住宅「OASIS KAI TAK」更名為「啟德體育園」，同時如宋皇臺站般在站內豎有指示牌，離開車站後地盤圍板同樣掛起該款紅色橫額。 與宋皇臺站出發的路線不同，啟德車站廣場部分路段為有蓋行人通道，至啟德體育園區對外一段行人路便是露天。同時，往啟德站方向離開亦可到附近住宅基座和AIRSIDE商場用餐、購物等。 ▼從啟德站出發路線逐格睇▼

啟德體育園｜新蒲崗啟德現路牌指引行人 除往返這兩個港鐵站外，政府亦已在新蒲崗和啟德一帶豎起路牌，指示行人前往啟德體育園。政府及園區雖然不鼓勵觀眾乘搭的士或私家車到場，但同時建議有需要的乘客，可以在宋皇臺站D出口附近的世運道上落車，然後再沿大直路步行往青年運動場。 對於進場路徑包括日後往主場館的中央廣場同屬露天，啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成解釋，園區已經盡量在通道興建上蓋，但不可以每一個地方都有上蓋，相信市民出行時都會因應天氣準備雨具。 ▼附近政府路牌指示▼