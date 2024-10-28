啟德體育園首場測試順利過關 陳國基：未來多20場演練 下月欖球賽3千觀眾門票公售

明年首季啟用的啟德體育園，將陸續營運及人流安排測試，昨日率先在規模較細的青年運動場上演足球賽，接待逾千名觀眾入場作演練。政府多個部門、港鐵及體育園都嚴陣以待，港鐵更是「無處不標記」，裝設逾100個方向指示。多位官員亦入場視察和觀賽，政務司長陳國基於測試賽後指，各方面運作順暢，預告未來還會安排多20場測試賽。有入場的立法會議員讚現場指示清晰，但洗手間設備「比上世紀公廁還要差」；另有市民指，感覺場館「幾大」，但安檢速度較慢、會場內較昏暗。 (攝影：林俊源、吳康琦)

可容納5,000名觀眾的啟德青年運動場，昨午4時半舉行本地乙組足球聯賽西貢對黃大仙，原先公布入場觀眾為1,000人。港鐵指，已在宋皇臺站和啟德站設逾100個標示及指示牌，兩站亦實施特別安排，如有「空載列車」候命、加派人手協助乘客等。

本報記者昨到體育園了解，持票觀眾下午3時起陸續進場，先於運動場對開露天位置接受安檢，有民安隊在入口旁候命，秩序大致良好。場地守則則列明，訪客禁止攜帶飲料或食品(嬰兒食品、藥物除外)；尺寸無法放置於座位下的手提袋(35厘米x20厘米x30厘米)；體積超過35厘米的雨傘和自拍棒等；所有人亦須遵守《港區國安法》、《國旗及國徽條例》、《國歌條例》等法律，並禁止使用任何未經授權的喇叭、哨子或其他揚聲設備等。

議員指安檢及洗手間可改善

另外，場內1樓有臨時小食檔口營業，出售汽水、爆谷等小食。其中500毫升的支裝汽水售28元，500毫升礦泉水和細罐裝嘉士伯啤酒分別盛惠20元和40元；薯片(25克至150克)售價介乎10元至40元，牛角包和鬆餅售30元。杯裝雪糕就暫未供應，有市民認為小食及飲品價位略高。

首次測試賽吸引不少立法會議員入場。民建聯李慧琼讚安排有序，惟安檢較慢，建議主辦方調配人手，增加櫃位。實政圓桌田北辰亦讚港鐵車廂廣播和車站指示牌清晰，建議增添普通話廣播，並狠批運動場內的洗手間設備「比上世紀公廁還要差」。

