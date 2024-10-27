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2024-10-27 16:56:51

啟德體育園舉辦首場測試賽　觀眾入場前須接受安檢 (多圖・持續更新)

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啟德體育園青年運動場今日下午舉辦園區首場測試活動。(林俊源攝)

啟德體育園青年運動場今日下午舉辦園區首場測試活動。(林俊源攝)

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啟德體育園青年運動場今日下午舉辦乙組足球賽西貢對黃大仙，是園區首場測試活動，預計約有1,000名觀眾入場。

青年運動場在開賽前90分鐘，即下午3時起開放入場，在青年運動場對開的露天位置，已安排保安和安檢儀器檢查進場人士及其行李，民安隊在入口旁亦設有攤位候命和提供協助。

啟德體育園｜園區測試演練周日掀序幕　記者實測兩港鐵站進場路線 (多圖)

進入啟德體育園青年運動場的觀眾，進場前需要接受安檢。(吳康琦攝) 進入啟德體育園青年運動場的觀眾，進場前需要接受安檢。(吳康琦攝) 進入啟德體育園青年運動場的觀眾，進場前需要接受安檢。(吳康琦攝) 進入啟德體育園青年運動場的觀眾，進場前需要接受安檢。(吳康琦攝) 進入啟德體育園青年運動場的觀眾，進場前需要接受安檢。(吳康琦攝) 進入啟德體育園青年運動場的觀眾，進場前需要接受安檢。(吳康琦攝)

場地守則列明須守《港區國安法》

今次舉行賽事的青年運動場最多可容納5,000名觀眾，園方在入口前以易拉架展示場地守則，列明入場條款和禁止攜帶入場的物品，包括所有人必須遵守《港區國安法》和其他相關法律，以及《國旗及國徽條例》、《國歌條例》等，又禁止使用任何未經授權的喇叭、哨子或其他揚聲設備等。

啟德體育園早前提到，今日場內會提供外賣形式的餐飲。觀眾通過安檢進入場館後，上1樓便會看到小食檔口，出售汽水可樂、爆谷、蛋糕等小食，其中500毫升的支裝汽水可樂、雪碧等售28元，500毫升礦泉水和細罐裝嘉士伯啤酒分別售20元和40元。至於薯片就由25克至150克包裝不等，售價介乎10元至40元，牛角包和鬆餅就售30元，杯裝雪糕今日就未有供應。

▼場內餐飲售價及銷售情況▼

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青年運動場內飲品價目表。(林俊源攝) 青年運動場內食品價目表。(林俊源攝) 青年運動場內飲品和食品價目表。(林俊源攝) 青年運動場今日有出售汽水。(吳康琦攝) 青年運動場今日有出售汽水。(林俊源攝) 青年運動場今日有出售汽水和爆谷。(吳康琦攝) 青年運動場今日有出售蛋糕。(林俊源攝) 青年運動場今日有出售蛋糕。(吳康琦攝) 青年運動場今日有出售汽水。(吳康琦攝) 青年運動場今日有出售汽水。(吳康琦攝) 青年運動場今日有出售爆谷。(林俊源攝)

鄧炳強：進場安排暢順

保安局主要官員，包括局長鄧炳強、副局長卓孝業和常任秘書長李百全，以及文化體育及旅遊局局長楊潤雄、體育專員蔡健斌等，在開賽前都有到現場附近視察。鄧炳強表示，整體所見進場安排暢順，從不同港鐵站出發的指示也清晰，「同市民傾過，覺得指示係清晰嘅，入場也是暢順嘅。」

啟德體育園在場外展示入場守則。(吳康琦攝) 啟德體育園在場外展示入場守則。(吳康琦攝) 鄧炳強表示，整體所見進場安排暢順。(吳康琦攝) 鄧炳強(左)有入場觀賽。(林俊源攝) 楊潤雄今日到青年運動場視察。(吳康琦攝) 鄧炳強(左二)有入場觀賽。(林俊源攝)
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