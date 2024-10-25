啟德體育園周日首辦測試賽 實測宋皇臺站行5分鐘直到

啟德體育園青年運動場周日將舉行首場測試賽，預計有1,000名觀眾入場，場內將設有外賣餐飲服務。場地在當日開賽前90分鐘將開放供入場，政府和園區均呼籲觀眾乘搭港鐵，經宋皇臺站D出口進場，本報記者實測從該處沿直路步行往青年運動場約需5分鐘，如果從啟德站D出口就需要14分鐘。另外，啟德體育園主場館日後舉辦大型活動時，或增設特別散場巴士路線疏導觀眾。
攝影：鍾式明
青年運動場周日將上演由足總籌辦的西貢對黃大仙乙組聯賽賽事，場地的足球場草坪已經鋪好。啟德體育園表示，在開始一連串演練活動時，各場地部分內部裝修工程仍會繼續進行，包括料下月完成的足球場草坪外圍田徑跑道鋪設工程，預計年底前完成所有裝修。
料逾十萬人次參與測試活動
啟德體育園總監(策略發展)鄧竟成指，未來數個月會持續舉辦測試活動，直至明年首季正式啟用，希望透過不同演練測試場地設施、人群管理、票務等運作，未來觀眾數目亦會循序漸進增加，測試疏散人群安排，估計在正式啟用前累計有十多萬人次觀眾參與過測試活動。青年運動場下月會舉行欖球比賽，預計入場人次有3,000，但暫未有確實擴大測試人數和範圍的時間表。
本報記者分別測試由青年運動場來往就近的兩個屯馬綫車站，沿直路往返宋皇臺站D出口和經啟德車站廣場往啟德站D出口，分別需要約5分鐘和14分鐘，沿路已掛起大型橫額指示前往啟德體育園方向。體育專員蔡健彬指，場地周日下午3時，即開賽前90分鐘開放，又呼籲公眾搭港鐵經宋皇臺站D出口進場。
至於可容納5萬名觀眾的主場館，鄧竟成表示散場時觀眾可循數個途徑離開，包括體育大道、行人天橋「西橋」等，形容該等闊落的路面同時間可容納兩至三萬人，沿途亦有指示引導觀眾離開，如前往不同港鐵站；觀眾亦可選擇步行至太子道東近富豪東方酒店乘搭巴士，但不鼓勵觀眾乘搭的士或私家車到場，有關乘客建議在宋皇臺站D出口附近的世運道上落車，然後步行前往園區。
擬效紅館設散場巴士
鄧竟成提到，當主場館有大型活動舉行時，會與警方、港鐵和巴士營辦商保持緊密聯絡，確保離場安排有序、安全進行。除現有港鐵和巴士路線，他透露政府正主導巴士營辦商開辦類似香港體育館「R線」的特別散場路線，為觀眾提供多一些交通選擇，現正研究上客位置。他又說，場地正式啟用後附近為面積達70多萬呎、有零售與餐飲的啟德零售館，觀眾在賽事結束後毋須急於離開。