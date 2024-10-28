北都片區開發兩項目開始收地 甯漢豪：明年最少一片區可招標

甯漢豪昨在電視節目表示，現時規劃為片區的土地已完成法定規劃程序，粉嶺北和洪水橋項目已開始收地，年底前會陸續展開市場意向調查，了解發展商的興趣所在，期望明年最少有一個片區可以開始招標。她續指，每個片區均會預留私營住宅地，強調不會要求發展商興建公營房屋。 甯漢豪指，引入片區模式是冀透過公私營合作，幫助政府不需要使用太多公帑完成基建，若市場反應差，要使用公帑完成片區發展，相信政府的財政儲備足夠應付；政府亦會有基礎建設債券計劃，總會有辦法完成項目。

施政報告有不少針對房屋的措施。甯漢豪表示，相關措施有提振作用，惟發展商買地需時部署，政府推售新一季土地前會繼續留意市場的變化，而目前市況反應良好，未來或會再「推多一點」。她不排除今年的私樓潛在供應量不達標，但除了政府推地，發展商的土地也可用作地契修訂，若數個月後情況活躍，或能令供應量達標。 陳茂波：冀樓市回復至未有「辣招」時 另外，新一份施政報告提出放寬住宅按揭成數上限至七成等措施，財政司長陳茂波在電台節目表示，有關政策的目標，是希望將樓市恢復至從未有「辣招」狀況，由市場調節並自由運作。

陳茂波稱，近兩個月樓價平穩，一、二手樓交投量回落至平均4至5千宗，可見當樓市下調，較為謹慎。他說，置業須考慮負擔能力，但同時認為不用擔憂出現供不應求而導致樓價飛升，難以入市情況。 前行政長官梁振英日前提到，政府要慎防土地房屋供過於求，關注會否有負資產問題，同時擔心日後每個新發展區會入不敷支，要政府補貼。陳茂波表示，土地開發工作要持續做，不能因為樓市波動而停滯，否則帶來後遺症，影響很大。他強調，基建發展重要，可用好偏遠地方土地，亦有助避免推高「旺區」樓價。