北都片區兩項目開始收地 甯漢豪：明年最少一片區可招標

新一份施政報告提及會在北部都會區試行「片區開發」模式，加快北都建設，政府已物色三個片區。發展局長甯漢豪表示，粉嶺北和洪水橋項目已開始收地，明年最少有一個可以開始招標，年底會向業界進行市場意向調查，會視乎市場意見決定先推的項目。她又指，市場反應良好，政府在未來推地時或會較為進取。

甯漢豪昨在電視節目表示，現時規劃為片區的土地已完成法定規劃程序，粉嶺北和洪水橋項目已開始收地，年底前會陸續展開市場意向調查，了解發展商的興趣所在，期望明年最少有一個片區可以開始招標。她續指，每個片區均會預留私營住宅地，強調不會要求發展商興建公營房屋。

若須動用公帑料足夠應付

甯漢豪指，引入片區模式是冀透過公私營合作，幫助政府不需要使用太多公帑完成基建，若市場反應差，要使用公帑完成片區發展，相信政府的財政儲備足夠應付；政府亦會有基礎建設債券計劃，總會有辦法會完成項目。