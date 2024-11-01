北角車落斜撞兩女 直擊消防救護救人全程 網民讚有效率(有片)

北角周三（30日）一輛七人車沿長康街落斜，在路口轉彎入英皇道時懷疑失控撞倒2名女途人，其中一人被連帶欄杆推出馬路，倒臥車頭動彈不得，一度昏迷。消防救護人員及後趕到，有當時位於附近大廈的網民於高空角度拍下救人拯救傷者過程，網民稱「好少睇到段咁完整嘅救援過程」，大讚香港醫護同消防「好有效率」。
影片長約9分鐘，當中經過剪輯，由一名網民上傳至facebook「香港突發事故報料區及討論區」群組，可見意外後兩名傷者分別倒臥在車頭前方及坐在行人路，均有反應，多名駕駛人士及路人上前慰問傷者，七人車司機亦有下車了解。
一名急救醫療電單車率先抵達檢查兩傷者狀況，並查看車底看是否有人被困，然後將情況通報及後到場的救護車人員。救護員檢查傷者情況，隨後趕到的消防員則分工固定車輛，以防再有移動，及移開附近危險物，交通警員亦到場指揮交通及查問七人車司機。確保安全後，救護人員先後將倒臥車頭前方及坐在路邊的兩名女傷者移到擔架床上，由救護車將兩人送院。
「好少睇到段咁完整嘅救援過程」
片段曝光後，有網民對於其中一名女傷者被七人車由行人路推至馬路感驚訝，「仲好奇點解個度會有路人」，另有不少網民大讚醫護同消防的救人效率，並對其專業深表佩服，「好少睇到段咁完整嘅救援過程，而且好好彩傷者全程有反應」、「香港醫護同消防好有效率」、「辛苦曬救護員和消防員，願傷者早日康復」，「英皇道長康街乃北角交通黑點，行過此處要格外留神！」
事發於周三下午約4時30分，警方接報一名47歲姓陳七人車男司機沿長康街往英皇道方向行駛期間，於交界轉彎時疑失控撞到兩名72歲及54歲女途人。據報兩人起初均清醒，後來一人情況轉趨惡化，陷入昏迷，幸經急救後回復清醒，與另一有骨折的傷者被送往東區醫院救治，分別情況危殆及嚴重。陳男涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕及扣留調查。