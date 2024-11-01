北角車落斜撞兩女 直擊消防救護救人全程 網民讚有效率(有片)

北角周三（30日）一輛七人車沿長康街落斜，在路口轉彎入英皇道時懷疑失控撞倒2名女途人，其中一人被連帶欄杆推出馬路，倒臥車頭動彈不得，一度昏迷。消防救護人員及後趕到，有當時位於附近大廈的網民於高空角度拍下救人拯救傷者過程，網民稱「好少睇到段咁完整嘅救援過程」，大讚香港醫護同消防「好有效率」。

影片長約9分鐘，當中經過剪輯，由一名網民上傳至facebook「香港突發事故報料區及討論區」群組，可見意外後兩名傷者分別倒臥在車頭前方及坐在行人路，均有反應，多名駕駛人士及路人上前慰問傷者，七人車司機亦有下車了解。