助診斷30種癌症疾病 科大研發AI醫學模型

科大成功研發4項AI醫學大模型 ，能診斷30種癌症和疾病。(中通社)

人工智能(AI)在醫療範疇上應用愈見廣泛。香港科技大學研發人工智能醫學系統，能診斷30種癌症、疾病和提供預後評估，可用於協助全科及專科醫生診症。團隊指出，有模型可以縮短三至四成診症程序時間，期望有關AI系統將來能成為醫生的得力助手，又透露目前正研發一系列針對不同臨床任務的AI系統。 科大團隊花接近3年時間，成功研發4個AI醫學大模型，分別用於乳癌診斷的「MOME」、用於輔助病理的工具「mSTAR」；恍如一位AI全科醫生，協助醫生初步診斷病症照片的「MedDr」；以及剖析人工智能系統決策，用於提升醫療人員對AI模型信任度的「XAIM」。

其中，大模型「MOME」利用AI分析磁力共振影像作乳癌診斷，協助醫生快速區分腫瘤屬於良性或惡性，盡量使病人毋須接受病理穿刺化驗，同時能預測患者對化療的反應。使用這個AI大模型後，醫生診症時間可減少三至四成，準確度則高達九成，團隊早前亦把AI診斷結果與6名放射科醫生比較，發現準確度能夠媲美5年或以上經驗的放射科醫生。 團隊研發大模型時，集合逾萬名患者、32種主要癌症、超過1.6億張病理影像，以及43種不同診斷及愈後評估等數據。科大計算機科學及工程學系助理教授陳浩指出，數據樣本可歸納為28項大數據基準，然後抽出當中的25萬個測試樣本，以推算出十多種醫療方法和診斷，強調希望為醫生提供可靠、準確和省時的診斷，系統是擔當醫生的助手而非與其競爭。

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