加幅連續兩年高粵澳 港僱員平均加薪3.5%

近年經濟環境較差，但有粵港澳大灣區薪酬發現，2024年度香港僱員平均薪酬加幅為3.5%，連續兩年高於廣東省城巿和澳門。三地僱主對來年的薪酬加幅預測更達到3.8%至3.9%的樂觀水平。負責調查學者認為，反映香港仍然是國際人才匯聚之地，較多企業願意以高薪吸納人才。 調查由浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會及廣東省人才開發與管理研究會等進行，在7至9月期間，收回280份問卷，約24.2萬僱員參與調查。其中91份來自香港機構，逾7萬名僱員參加，涵蓋11個行業，包括建築、教育、工程等。

香港的受訪機構中，2024年度不同職級平均薪金調整幅度介乎3.4%至3.5%之間。剔除5間凍薪機構，其餘機構加幅介乎3.7%至4.1%之間。2025年的薪金調整幅度預測，27.5%機構表示各職級的整體調整加幅預測介乎3.8%至4.0%之間，沒有機構預測凍薪。其餘機構則未決定調整幅度。 本港企業的僱員平均流失率介乎9.1%至23.8%，與去年相若。晉升及發展機會和薪酬仍然是主動離職原因。移民已經連續四年成為高級行政人員的第三位離職原因。 調查發現本年度香港平均薪酬加幅為3.5%，澳門為2.7%，而廣東省城市整體加幅則為2.3%，過去30年有相關調查以來，廣東省城市的薪酬加幅一直高於香港，直至2023年度起香港的薪酬加幅首次高於廣東省城市。

浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心主任黃旭表示，反映香港仍然是國際人才匯聚之地，即使面對經濟放緩的挑戰，仍有較多企業願意以高薪吸納人才。而粵港澳三地僱主對明年薪酬展望較為樂觀，平均薪酬加幅為3.8%至3.9%，反映他們對於經濟前景有較正面的評估。 應屆畢業生平均入職薪酬19806元 至於應屆畢業生，粵港澳大學畢業生平均入職薪酬亦是香港最高達19,806元。工種方面，大學本科畢業生則以工程最高，達21,974元，其次研發及發展、資訊科技和生產，均達逾2萬元；不同行業的平均入職薪酬，較2019年已累計上升27.8%至45.3%(平均33.9%)。

82.4%參與調查的香港機構表示有實施僱員獎勵計劃。最受歡迎的獎勵計劃為「非固定花紅」，其次是「提供培訓」。機構在不同職級上所提供的固定花紅平均為1個月，非固定花紅為1至1.8個月。