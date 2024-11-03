前立法會議員邵家臻確診胃癌 切半個胃暴跌15公斤

社福界前立法會議員邵家臻今日(3日)透露，上月初腸胃不適，醫生先後診斷是胃酸過多和胃炎；其後嘔吐而轉往醫院求醫，經檢查發確診胃癌。他已接受手術並切掉半個胃及附近淋巴，體重掉了15公斤。他又指，仍要待腫瘤科報告，才決定是否需要化療。

邵家臻在社交媒體發文指，10月初腸胃不適，普通科醫生說是胃酸過多，服藥放鬆心情了事，之後幾天嘔吐大作，轉往專科醫生，說是胃炎，要食特效藥。「奈何嘔吐反而加劇，轉往醫院求醫，醫生恐怕是十二指腸阻塞，安排緊急入院，結果不是胃酸過多，不是胃炎，不是十二指腸阻塞，是胃癌。」

仍待腫瘤科報告才決定化療如否

他續指，手術緊急進行，切掉半個胃及附近淋巴，先解決消化問題，讓他有正常吸收；「至於腫瘤化驗報告即要待腫瘤科發落，才決定是否需要及如何化療。」邵家臻表示，體重掉了15公斤，傷口癒合進度理想，已經不會即食即嘔，所以可以在入院第十六天出院。

