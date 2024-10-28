六合彩金多寶｜頭獎獎金1億 頭獎3注中 每注派逾三千三百萬 (附幸運投注站)

10月28日六合彩金多寶攪珠結果：5、6、13、15、36、49 特別號碼：23

由於上周二(22日)的第一輪金多寶攪珠無人中，6,600萬元金多寶撥落今日（28日）第二輪攪珠，累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，馬會預計頭獎10元一注獨中，可得到1億元。

投注晚上9時15分截止，總投注額有2.28億元（228,601,537元）。頭獎3注中，每注派$33,625,630，二獎8注中，每注派$1,078,200；三獎329注中，每注派$69,910。

馬會為慶祝成立140周年，六合彩金多寶是「與你並肩．昨天．今天．每一天」慶祝活動之一。第一輪六合彩金多寶攪珠後，第二輪六合彩金多寶攬珠將在今晚（10月28日）舉行，由於第一輪金多寶未有人中頭獎，估計頭獎獎金達1億港元。

10月22日六合彩金多寶攪珠結果：13、21、28、30、41 、49 特別號碼：3

10月22日六合彩金多頭獎無人中，二獎3.5注中，每注派$1,525,990。累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，將撥入第二輪金多寶攪珠。