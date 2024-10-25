兩大燈展點亮環球商機 展示創新互聯照明科技

香港貿發局香港國際秋季燈飾展於10月27至30 日假香港會議展覽中心舉行，而香港國際戶外及科技照明博覽則由10月29 至11月1 日於亞洲國際博覽館舉行。兩大展覽吸引來自22個國家及地區約3,000家展商，以「光·活」為題，帶來一系列融合照明與生活的創新產品及方案 ，促進業界及跨行業的交流，推動智慧城市發展。

秋燈展「互聯照明館」升級登場 聚焦照明與生活的融合

秋燈展不單為業界提供一站式商貿平台，更引領潮流，揭示可持續發展、健康生活、創新設計等行業趨勢。「互聯照明館」升級登場，以凸顯市場對優質設計和創新智能方案的需求，超過50家領先企業會展出一系列創新設計和智能技術及方案。

為展示照明趨勢及美學，今屆更邀請到知名的照明設計大師關永權(Tino Kwan)及其團隊與OFT Interiors 的CM Jao 合作。透過智能照明系統和精心挑選的燈具，結合光影與幾何結構，生動地展現出光與生活的互動，在灣仔會展三樓大會堂前廳精心打造了「光．影」創意空間，將「互聯照明館」 點綴成光的藝術殿堂。創意空間使用的燈具和系統，由世界知名的建築和商用照明品牌ERCO和動態光效專家TRAXON | e:cue 聯合贊助。另一焦點展區「名燈薈萃廊」呈獻約540個環球頂尖品牌的創新燈具及照明技術，包括LEEDARSON(立達信)、Megaman(曼佳美)、Prosperity Group(佑昌集團)、Rio(偉澳照明)等。買家更不容錯過於博覽道展廳展示的「LED照明零部件」及「LED照明」等慳電耐用的照明產品。

買家更不容錯過位於博覽道展廳展示的「LED照明零部件」及「LED照明」等慳電耐用的照明產品。

焦點展品：