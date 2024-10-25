兩大燈展點亮環球商機 展示創新互聯照明科技

香港貿發局香港國際秋季燈飾展於10月27至30 日假香港會議展覽中心舉行，而香港國際戶外及科技照明博覽則由10月29 至11月1 日於亞洲國際博覽館舉行。兩大展覽吸引來自22個國家及地區約3,000家展商，以「光·活」為題，帶來一系列融合照明與生活的創新產品及方案 ，促進業界及跨行業的交流，推動智慧城市發展。
秋燈展「互聯照明館」升級登場 聚焦照明與生活的融合
秋燈展不單為業界提供一站式商貿平台，更引領潮流，揭示可持續發展、健康生活、創新設計等行業趨勢。「互聯照明館」升級登場，以凸顯市場對優質設計和創新智能方案的需求，超過50家領先企業會展出一系列創新設計和智能技術及方案。
為展示照明趨勢及美學，今屆更邀請到知名的照明設計大師關永權(Tino Kwan)及其團隊與OFT Interiors 的CM Jao 合作。透過智能照明系統和精心挑選的燈具，結合光影與幾何結構，生動地展現出光與生活的互動，在灣仔會展三樓大會堂前廳精心打造了「光．影」創意空間，將「互聯照明館」 點綴成光的藝術殿堂。創意空間使用的燈具和系統，由世界知名的建築和商用照明品牌ERCO和動態光效專家TRAXON | e:cue 聯合贊助。另一焦點展區「名燈薈萃廊」呈獻約540個環球頂尖品牌的創新燈具及照明技術，包括LEEDARSON(立達信)、Megaman(曼佳美)、Prosperity Group(佑昌集團)、Rio(偉澳照明)等。買家更不容錯過於博覽道展廳展示的「LED照明零部件」及「LED照明」等慳電耐用的照明產品。
買家更不容錯過位於博覽道展廳展示的「LED照明零部件」及「LED照明」等慳電耐用的照明產品。
焦點展品：
寧波朗格照明電器有限公司帶來LED 商店燈，適用於百貨零售及展覽等不同業務，有多種規格可供選擇，可作350°水平轉向及90°垂直轉動，方便隨時轉換照射位置。可經應用程式調節由2700K至6500K不同色溫，配合室內環境。
展位：GH-C18
上海盛麗光電科技有限公司將展出Sheenly Epoch系列超薄背光面板燈，光效高達 130/150/160/180 lm/W (190lm/w 不含驅動器)，可切換電源，有助大幅節省SKU數量，並可調改3CCT或2CCT顏色，且色彩極具一致性。具備IP65/IP54/IP40防護等級，惡劣環境適用。有多個智慧選項，以及採用最新一代自動化生產設備，提高生產效率，降低成本。
展位：GH-D07
旨豐環保科技展出的智能木藝燈具採用 FSC 認證的木材製造，確保每一塊木材都來自於可持續管理的森林，這不僅保護了環境，也支持可持續發展。木藝燈具以其簡約設計（Minimalist Design）和智能色溫及亮度調節（Human-Centric Lighting）技術，創造一個健康、舒適的生活和工作空間。
展位：GH-J04
多元功能智慧照明
香港國際戶外及科技照明博覽今年增設「智慧燈桿及解決方案」展區，展示創新方案如何優化能源效率，同時提升城市居民的生活質素，當中有展商展示具各種感測器及調整照明水平的產品，亦有利用交通檢測系統即時管理交通，以及運用各種科技例如太陽能，和減少能源消耗的產品。其他展區包括「植物照明」、「戶外及公共照明」以及「專業照明」等，展示多種商業和工業用的室外及專業技術照明解決方案。
焦點展品：
成都易明半導體有限公司帶來智慧燈桿解決方案，除可照明外，更集環境感測、資訊/廣告顯示、充電（智能裝備/電動車）、5G無線網絡、節能減碳、治安/交通監控及緊急求助等多項功於一身，為打造智慧城市而設。
展位：6-J08
南京理控物聯技術有限公司帶來SLC 11“Smart Hat”NEMA接口路燈控制器，採用國際通流行的廣域物聯網通訊技術，符合美國ANSI C136.10-2010和C136.41-2013 NEMA接口標準。可旋插於有NEMA底座的LED燈具頂部，具有1路測控、1路調光、能耗統計、故障警報、Last Gasp等功能，更可擴展衛星定位、傾斜監測、照度監測和藍牙通訊等功能，並提供3年保養。
展位：6-J06
江蘇伏特照明集團有限公司的智慧照明多功能綜合杆路燈集智慧照明、環境監測、視頻監控、交通管理、無線通訊、資訊發佈、一鍵報警、便民充電等智慧部件資訊採集、控制、智慧計算於一體的智慧化產品。具備空間上可擴展，智慧邊緣計算，智慧設備聯動的特點是構建新型智慧城市的重要載體。依託強大的物聯網和綜合管理平臺，實現了智慧照明、綠色能源、智慧安防、智慧交通、無線城市、互通互聯、智慧感知、智慧市政等諸多應用。
展位： 8-B10
產品資訊由參展商提供，圖片只作參考之用
兩項燈展亦安排一系列專題研討會、產品發佈會及交流活動，包括：
大會於博覽舉行期間，\為已登記的展商及買家提供穿梭巴士服務，往返灣仔會展及機場亞博館，方便各位來往兩個展場。
兩大展覽會繼續採用「展覽+」（EXHIBITION+）線下線上融合模式舉行，展商及買家除了參與實體展，亦可以利用「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商及配對，歡迎各行業人士及買家參與。網上展期由今天起至11月8日，方便企業在線上線下拓展業務。