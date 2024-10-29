內地網紅疑白撞香港婚宴食霸王餐捱轟　聲稱朋友帶毋須道歉

內地一名女網紅於9月來港旅遊時，懷疑白撞到香港人一個婚宴食霸王餐，還將婚禮過程拍照及直播，婚宴的新娘稱男女家都無人認識她，事件引起廣泛網民批評。涉事女網紅事後聲稱，是由朋友帶入宴席，不存在要道歉。

有網媒報道，香港人王太(化名)在9月中於尖沙咀某酒店擺15圍午間婚宴，婚宴翌日有親友告知，當日有一名操普通話的年輕女子參加婚宴，但現場男家和女家都無人認識她。該女子在婚宴中不斷自拍直播，將婚宴主角王先生和王太的浪漫誓詞都拍下，還跟其旁邊的一名賓客交換微信。由於該懷疑白撞女子選了靠近大門、讓姊妹團坐的一圍枱入座，並在吃完鮑魚花膠後便已離開，令王太相信該女子是有預謀食霸王餐。影片所見，女子拍下婚宴場地環境和部分過程，吃了乳豬、鮑魚，喝紅酒、花膠湯等，還與一眾賓客向新人舉杯祝賀。