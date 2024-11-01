入境處夥內地機關瓦解跨境偽證集團 涉一條龍黑工中介 拘201人

黑工問題在港存在已久，僱主聘用非法勞工亦會招致牢獄之災。香港入境處在國家出入境管理局統籌下， 於今年7月至8月與內地出入境部門聯手，瓦解一個跨境偽證集團，涉提供偽造香港身份證、安排住宿及搵工等一條龍服務。兩地機關共拘捕201人，涉款1,300萬元；其中，香港境內有97人被捕，包括集團主腦 、骨幹成員、聘請黑工的僱主和黑工。入境處提醒，偽造身份證質素低劣、欠缺防偽特徵，僱主可多加留意。
內地公安出入境管理部門在今年5月發現，有手機通訊程式上群組以「香港搵真銀」作招徠，招攬內地人來港打黑工；於7至8月期間牽頭，聯合本港入境處與廣東廣西出入境管理部門、深圳邊檢機關聯合開展偵辦打擊工作，並在近日收網。內地當局抓獲18名主要犯罪嫌疑人及涉偷渡86人；搗毀3個製作假證地點並繳獲12台製造假證設備。
在本港，入境處亦於鎖定的速遞分發站，透過喬裝成速遞員，拘捕9名骨幹人員，並依線索拘捕集團香港主腦、20個僱用黑工的僱主和67名內地黑工，合計52男45女。 處方共搜查69個地點，包括37座住宅和32個工作地點，起出21張偽造身份證、18張身份證副本，及2張偽造建造業工人證件。
黑工多涉清潔及飲食業
高級首席入境事務主任(執法)蘇駿豪表示，整個跨境的偽證集團在香港和內地已運作超過6個月，涉案金額超過1,300萬港元。集團會向黑工收取1,000至2,000元人民幣，於內地工場製作假身份證，製成後會以速遞方式送予集團的香港成員。在港成員則負責把偽證送到用持有效旅遊證件、以旅客身份到港的黑工手上，並提供一天收費150至200元的黑工宿舍。
至於67名在港被捕的黑工，年齡18至64歲，來港從事飲食業和清潔工，集團會協助他們見工，日薪由500至1,200元不等。按目前調查所知，涉案僱主與集團並不相識，僱主是否知悉見工是黑工仍調查當中。總入境事務主任(專責調查)葉子輝補充，黑工主要在油尖旺區工作，宿舍遍布各區，並集中於九龍及新界，一間宿舍居住8至16人。
偽造身份證質素低劣
蘇駿豪指案件中的假身份證質素低劣、欠缺防偽特徵，市民憑肉眼可分辨真偽；例如真身份證上，大頭相旁有立體效果的三朵紫荊花全息圖，背面打上紫外光，會出現青馬大橋和煙花圖案，僱主可多加留意。