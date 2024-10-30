借出銀行戶口收362萬電騙贓款 21歲男被加監判囚32個月

一名男子3年前誤交損友及借出銀行戶口，最終在不知情下被利用處理贓款，該男子今日(30日)於西九龍裁判法院承認一項洗黑錢罪，警方就判刑向法庭申請加重刑罰，法庭審視後批准加重三成刑罰，最終被判監32個月。
涉2021年電騙案 為3,000元借出戶口
警方於2021年8月接獲報案，指收到自稱銀行職員電話，訛稱有未繳交的信用卡費用，令報案人相信其信用卡資料被盜用。其後再收到自稱公安局人員來電聲稱會提供協助，報案人信以為真，並按指示將銀行戶口資料提供予騙徒，最終戶口中80萬港元被轉走，因此報案。
警方其後取得相關傀儡戶口資料，得知持有人為一名21歲本地男子。經分析發現戶口於2021年8月處理362萬港元電騙贓款，於是在2022年12月7日將傀儡戶口持有人拘捕，並於去年9月起訴他一項「洗黑錢」罪。他指早前答應以3,000元將該戶口借出予損友，交出手提電話、身份證和銀行卡被安排入住5日酒店，最後離開亦沒有收到任何報酬。
警方表示，今年首8個月共7,000人因洗黑錢被捕，較去年同期上升四分之一，其中七成是傀儡戶口持有人。有見情況日趨嚴重，警方表示會就所有區域法院審訊的案件申請加重刑罰，以提升阻嚇性，由去年10月至今有32人被定罪時加刑。