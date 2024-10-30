借出銀行戶口收362萬電騙贓款 21歲男被加監判囚32個月

一名男子3年前誤交損友及借出銀行戶口，最終在不知情下被利用處理贓款，該男子今日(30日)於西九龍裁判法院承認一項洗黑錢罪，警方就判刑向法庭申請加重刑罰，法庭審視後批准加重三成刑罰，最終被判監32個月。

涉2021年電騙案 為3,000元借出戶口

警方於2021年8月接獲報案，指收到自稱銀行職員電話，訛稱有未繳交的信用卡費用，令報案人相信其信用卡資料被盜用。其後再收到自稱公安局人員來電聲稱會提供協助，報案人信以為真，並按指示將銀行戶口資料提供予騙徒，最終戶口中80萬港元被轉走，因此報案。