二元乘車優惠｜據報政府或「劃線」 未來年滿60歲長者不再享優惠

《信報》引述有行會成員指「潑出去嘅水，好難收得返」，因此「拆彈方案」不宜讓已享有優惠的長者覺得，政府拿他們「開刀」。目前其中一個考慮方向是「劃線」，之後年滿60歲的長者不再享有優惠。該行會成員認為此做法在期望管理上較有優勢，因為「10年、8年後先夠60歲嘅人士」，未必對2元乘車優惠有很大期望值，新措施較容易順利過渡。不過，報道引述另一名行會成員指，2元乘車優惠最大的問題在於有人濫用，因此應聚焦問題，毋須一刀切令所有年滿60歲的長者失去優惠，而是可設定乘搭次數上限或金額上限。

長者2元乘車優惠每年開支高達40億元，政府指會檢討計劃。據報有行政會議成員透露，目前其中一個考慮方向是在未來某年份「劃線」，該年期後年滿60歲的長者不再享有優惠。

狄志遠反對收緊優惠

社會福利界立法會議員狄志遠向傳媒表示，近期當局無聯絡他商討相關事宜。他指所接觸的關注團體都強烈反對收緊有關優惠，因2元乘車優惠可鼓勵長者出行，改善精神健康，具社會價值。他指如政府看好未來經濟，更不應打長者的主意。

勞工及福利局局長孫玉菡周一在記者會上回應計劃檢討進度時稱，實名制的樂悠咭至今僅全面轉用1個多月，當局要一些時間搜集數據和更清晰去掌握用家行為，完成檢討後會適時公布檢討結果。他重申，檢討目標是維持2元乘車優惠計劃的政策原意，同時確保政府財政上長遠持續可行。