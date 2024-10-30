中大常務副校長陳金樑私人理由請辭　明年轉任新加坡管理大學教務長

中大校董會昨日去信全體教職員公布消息，又指大學常務副校長一職明年1月1日起將會懸空，直至下任人選到任，其間會由副校長(教育)潘偉賢署任。信中又提到，大學校董會已成立常務副校長遴選委員會，由大學校董會副主席陳德霖出任主席，成員包括大學校董會主席提名的3名校外校董，以及候任校長經諮詢現任校長後提名的3名教職員。

將於明年卸任的中大校長段崇智，形容陳金樑是最值得信賴的拍檔和親密的朋友，又透露對方卸任後將返回新加坡，直言是「我們的巨大損失、他們的收穫」。新加坡管理大學今日指，陳金樑明年4月1日將出任該校教務長，接替將完成6年任期的柯莫西(Timothy Clark)，屆時陳金樑會提前一個月加入，以便完成交接工作。

過去一年3名副校長離任

在香港出生的陳金樑，完成中學教育後負笈加拿大，隨後遷到新加坡並加入新加坡國立大學，之後再轉到南洋理工大學。他2018年1月獲委任為中大副校長，負責統籌校友事務、大學發展和國際關係。連同陳金樑，中大管理層過去一年已有3名副校長離任，包括副校長(行政)吳樹培遭校董會即時解僱、協理副校長(校外聯繫及推廣)金江提早完任，轉為香港中文大學(深圳)書院院長，而段崇智亦已於今年1月請辭，明年1月卸任。