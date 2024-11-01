YT周殷廷《意外現場》延續篇 為新歌《阿修羅》拍MV麻繩索頸賣命演出

YT周殷廷最近馬不停蹄，除了忙於校園巡唱及出席不同的公開活動外，亦致力籌備新歌。新歌《阿修羅》終登場，YT透過此歌帶出人類的陰暗面。為配合主題，MV中大玩中鎗爆破，更以麻繩索頸，差點出意外，絶對是賣命演出。
YT表示「阿修羅」曾於不同宗教、神話出現過，代表住憤怒、邪惡、不忿、追求力量及陰暗面。這首歌曲正是想帶出人類的陰暗面。他說:「《阿修羅》跟我另一首歌《意外現場》想帶出的訊息很接近，但這次是陰暗版本。」《意外現場》是講述死亡後重生的旅程，落地獄後會找到甚麼呢？YT作出了解構：「由《意外現場》開始，心中有一把聲音不知由哪裡來，一年後出現的《阿修羅》，正正就是這把聲。我們以為已燒毁過去，但落到地獄後發現仍存在，而且是一個詛咒，自己詛咒自己、詛咒別人、詛咒世界，帶出人類的本惡。」音樂上，YT在聲音方面有不同處理。他覺得唱《晨星》的聲音，與唱《阿修羅》不會一樣。這次他透過吶喊、詛咒、憤怒形式去演繹這首歌。
《阿修羅》的MV跟《意外現場》有很多呼應，當中橋段埋藏了很多提示，也是與《意外現場》主人翁有著前後呼應。上次《意外現場》MV出現汽車大爆炸，這次YT再度玩火，更是升級將炸藥孭上身，演繹身中多鎗。他說：「除了以前當兵曾孭過手榴彈，這是第二次在身上放炸藥。我一直想去嘗試真實爆破，不鍾意用CG，所有嘢都係真做，所以有相對危險性，拍攝現場都有救護車準備，以防真的有意外發生。」
除了中鎗爆破，其中一幕YT被幾個人用麻繩索索頸，再將他在地上拖行。這一幕差點發生外，YT憶述：「拍攝前綵排了好多次，第一、二TAKE都不錯，到第三TAKE我想再真實啲，用盡全力去完成這件事。當他們用繩索頸時，我會用手捉著麻繩，才再被他們拖行。但正式拍攝時，我甩手捉不住，那條繩真的索住我的頸，一扯即時冇氣，感覺到腦充血，眼球像想爆咁，我心諗PK了。」提起當時情景，YT也忍不住笑說：「監生被拖行，嗰下又叫不到CUT。之後跪在地上不停喘氣，心諗大件事，抖不到氣，但當時都是繼續拍攝，希望完成到件事。」拍攝後，工作人員都衝上前大讚他戲好，演出效果「好掂」。YT沒好氣的笑說：「唔係戲呀」我真係甩咗手抖不到氣。」