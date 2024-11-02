TVB節目巡禮2025 | 陳煒《非份之罪》與李家鼎有床戲：佢話心跳手震 《巨塔之后》被宣萱觸動情緒(有片)

陳煒身穿deep V露腰貼身裙出席TVB節目巡禮，大騷fit爆身材。(蘇文傑攝)

TVB節目巡禮2025昨晚(11月1日)於無綫電視城舉行，公布2025年重點劇集及綜藝節目製作，陳煒以酒紅色deep V露腰貼身裙閃爆亮相，心口位置綁帶，內裡疑真空上陣，性感又高貴。在6部重頭劇中，陳煒參演了《巨塔之后》和《非份之罪》兩套劇，她透露在《巨塔之后》演一個非常有錢的商人，在《非份之罪》裡面她則演一個相當貪錢的人，反差很大。

其實陳煒本月亦新劇《非常檢控觀》推出，她笑言期待而久，終等到劇集陸續推出。談到兩套重頭劇的角色，陳煒指《非份之罪》裡以單元形式拍攝，她參演的「千億殺機」單元，為了千億遺產而起殺人念頭，她自爆與李家鼎(鼎爺)有床戲， 「鼎爺話叫佢拍打戲無問題，但呢啲嘢唔好搞我。拍嗰日鼎爺話佢心跳手震，樣樣齊，翻到屋企要食鎮靜劑。」至於感受如何，她笑言，「當俾鬼砸，(床戲)係導演要求，有啲暴力，有啲不自願，有小小強暴成分。」她補充指角色不算奸角，因各人對錢有不同定義，「我角色對錢嗰種執著，可能係理所當然。」