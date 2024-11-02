TVB節目巡禮2025｜陳曉華4部劇在手自封「劇后」一提朱敏瀚即詐唔知

TVB節目巡禮2025於無綫電視假電視城1廠舉行，公布2025年重點劇集及綜藝節目製作，前後共播放了六部劇集及三套綜藝節目的宣傳片。陳曉華合共有4部劇集，分別是《金式森林》、《死有對證》、《夫妻的博弈》及《新聞女王 2》，她亦不忘笑自己是「劇后」，坦言非常感謝公司給予這麼多機會。
她自覺很幸運，過去兩年都不停工作。提到她在活動上自認記性好，她指全因為拍劇練對白練出來。她說︰「我諗係因為拍攝《死有對證》的時候，一日拍十幾廿場，每一場三四頁紙都有好多對白，所以拍呢套劇加速咗我嘅短暫記憶。」
每當提及朱敏瀚時，陳曉華多次以「唔知呀」、「工作至上」，甚至哈哈大笑避開提問。問到如拍親熱場口，會否跟朱敏瀚報到或私下埋位試下，她說謂︰「哈哈哈！我係一個獨立個體！唔需要同其他人溝通！哈哈哈！」她又指如公司安排他們工作絕無問題，因為自己「咩工作都肯做」，並借羅天宇過橋兼宣傳《巾幗4》。
她多次強調工作至上，並謂自己在拍劇上付出不少努力。她說︰「要無間斷咁樣拍，先可以出到咁多套劇，咁其實我都係全神貫注地放在工作上，而且我每收到一套劇嘅劇本都要用好多時間去研究，有時候覺得自己研究得唔夠就會好怪責自己，所以我都會劇本不離手，希望可以睇多啲。」
早前戴耀明在宣傳《巾幗4》時公開讚她，陳曉華說︰「我覺得佢好搞笑啊，佢都係做緊個效果出嚟，結果個效果好好，大家都好有迴響，咁而且佢都係想讚下我，所以我好多謝！」問到有沒有跟對方說自己「名花有主」，陳曉華笑言自己工作為上，並指戴耀明私下工作非常認真，是一個很nice的人，在拍攝時溝通很好。