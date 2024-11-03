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娛樂
2024-11-03 16:45:00

Rosé x Bruno Mars《APT.》 SBS《人氣歌謠》再奪冠

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Rosé與Bruno Mars合唱的《APT.》，於全球音樂市場掀起熱潮。

Rosé與Bruno Mars合唱的《APT.》，於全球音樂市場掀起熱潮。

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今日播出的韓國SBS電視台節目《人氣歌謠》，出席歌手與組合包括aespa、ITZY、Kep1er、KISS OF LIFE、STAYC及ILLIT等，而11月首周的冠軍歌曲，則有aespa的《Whiplash》、Karina@aespa的《Up》，以及Rosé@BLACKPINK與Bruno Mars合作的歌曲《APT.》。最後結果是《APT.》，以7,460得分，大幅拋離排第二的《Whiplash》4,195分、排第三的《Up》2,045分。

 

 

大熱女團aespa的歌曲，都不敵Rosé的《APT.》。 《APT.》於SBS《人氣歌謠》再奪冠。 《APT.》所引起的熱潮，屬於現象級別。

其實《APT.》一推出就橫掃韓國國內所有音樂網站第一名，取得「PAK」(Perfect All Kill)的成績。此外，《APT.》在最大音樂平台Spotify的全球排行榜上，亦是名列第一，在全球逾40個地區的iTunes排行榜上，也是名列第一。
Rosé憑藉《APT.》進入美國Billboard單曲榜HOT 100中打入8位，並在英國官方單曲榜TOP 100中排名第2，打破其職業生涯最高成績，包括超越BLACKPINK所創下的佳績。Rosé將於於12月6日正式回歸，推出首張個人專輯，《APT.》是她獨立發展後的首支單曲，創作靈感來自韓國當地的猜枚遊戲。

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