IG第3季吸金排名出爐　陳凱琳奪冠　MIRROR僅一成員上榜

近年越來越多明星藝人轉型做KOL，喺網絡平台積極發展，另覓出路。近日有市場研究公司根據品牌內容總銷售額計算，為大家列出今年第三季IG最「吸金」嘅頭10名KOL，前港姐冠軍陳凱琳成為冠軍。
喺榜單上，女藝人佔6席，當中5位係人妻，而男藝人佔4席，人氣男團MIRROR只有1位成員上榜。榜單已經出爐，唔知同你心目中嘅排名一唔一樣呢：第1名陳凱琳（Grace）、第2名倪晨曦（Elva）、第3名張敬軒（Hins）、第4名鄭秀文（Sammi）、第5名陳慧琳（Kelly）、第6名呂爵安（Edan）、第7名古天樂（Louis）、第8名林芊妤（Coffee）、第9名魏浚笙（Jeffrey）、第10名佘詩曼（Charmaine）。
第3季IG最「吸金」第1名至第5名：
去年有4名成員入十大
其實早在2024年第2季，MIRROR已只得Edan上榜，而該季全部排名如下：第1名張敬軒（Hins）、第2名鄭秀文（Sammi）、第3名陳凱琳（Grace）、第4名容祖兒（Joey）、第5名倪晨曦（Elva）、第6名林芊妤（Coffee）、第7名張厚耀（Sue Chang）、第8名呂爵安（Edan）、第9名佘詩曼（Charmaine）、第10名魏浚笙（Jeffrey）。
至於2023年數據，admanGo列出十大IG KOL，MIRROR當時一直接拍不少廣告，12人中有4人躋身十強，分別為呂爵安Edan、盧瀚霆Anson Lo、姜濤及陳卓賢Ian，其中坐擁71.1萬追蹤粉絲的Edan躋身三甲，憑着香港國際機場、屈臣氏蒸餾水等廣告吸金，位列第3名。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈