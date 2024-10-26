Eason赴泉州收應援大禮O晒嘴 宣布明年曼谷開萬人騷破自己紀錄

陳奕迅Eason馬不停蹄繼續巡迴舉行Fear and Dreams演唱會，相隔9年再次巡到去泉州，驚喜無限竟然獲得最勁應援，歌迷準備了800架無人機，重演演唱會上的經典元素及片段，於泉州上空表演，令Eason睇到O晒嘴兼拍手掌。
繼續世界巡演生活的Eason，前日巡到去福建泉州，晚飯後有人通知他於酒店窗外等看表演，Eason還笑言：「放煙花嗎？哈哈哈。」沒想到他住的套房大窗外，竟然升起800架無人機，打著Fear and Dreams 大字，歡迎他來到泉州。無人機排出精彩的太空人裝，演唱會舞台上的長鼻木偶、紅藍汽球等等，讓他睇到目不暇給O晒嘴，更興奮邊看邊跳演唱會上的舞步，自己也忍不住不停打卡留念。對大家的熱情，Eason坦言非常感恩，並說：「真係好有心，我記得我只來過這裡兩次，一次是DUO演唱會，一次是ANOTHER EASON'S LIFE演唱會，9年了，大家沒忘了我，還這樣熱烈歡迎，非常非常感謝。來看演唱會來看我已經足夠了，讓大家破費，有點不好意思，但又真的覺得好正，好好睇，好開心。多謝。」
不經不覺已經巡演近兩年，Eason坦言當中真的經過「Fear」，尤幸最多還是收獲到快樂的「Dreams」，所以到每一站，他都希望盡全力演出，帶給大家最好的回憶。首場演出舞台上，他開心地用有限閩南話跟觀眾打招呼，跟大家分享活在當下時，有歌迷大叫「富士山下」，Eason大笑：「富士山下，係講當下咩？富士當下？哈哈！」然後就清唱了《富士山下》，全場竟然跟著大合唱，high到爆炸。 明年2月，Eason即將又再打破香港歌手新紀錄，在曼谷萬人體育館Impact Arena作巡迴演出，想明年去泰國看Eason演唱會和玩的朋友，留意11月23日就開始公開發售門票。對於又創新紀錄，Eason直言上次去曼谷開唱已是12年前，沒唱這麼大場地，這次都是一個新嘗試，非常期待。此外，據知Easo的日本、澳洲、歐洲等演唱會亦在籌備之中，Eason就說：「明年再講啦，一切等安排，盡量可以去到唱的地方，我都想去見下大家。」