Boyscation Too｜王賢誌開live認承受壓力感觸落淚 Juzco為自己言論公開道歉

由於網民反應激烈，被轟是第三者的Juzco表現激動，期間池姐多次叫他「冷靜啲」，可是Juzco越鬧越火滾，狂數Kendrick 扮專情、裝作受害者，形容睇到想嘔，自己則慘食死貓，最後發悔氣：「你哋觀眾覺得乜嘢就乜嘢啦！」說罷即向鏡頭揮手後便cut線，搞到Vinci亦相當無奈，不過網民就大讚池姐EQ高、有大將之風。

事隔一日，池姐昨晚再開live表示收到大家關心，自己亦冇唔開心，並再跟Juzco隔空直播，Juzco就自己在前一晚的表現多番道歉，直認情緒激動、冇禮貌，並眼濕濕稱：「呢樣嘢你非常失敗，作為一個成年人，我應該要為自己講嘅嘢負責任。」承諾今後去好好沉澱及反省，學習冷靜是自己現時最需要的課題。Vinci亦感觸地分享自己近年的改變，表示以前亦脾氣很差，直至遇上現時的丈夫周思聰（Kevin ），自言：「撞過好多板先有依家嘅EQ，雖然好多人讚我EQ，但其實我都仲學緊。」直播尾聲，池姐講到同志面對社會壓力，而自己近排而心情欠佳，因為要處理自己及一眾仔仔情緒，壓力相當之大，期間不禁落淚，認為《Boyscation Too》能夠超越《仔仔一堂》非常難得，這個節目絕對是可一不可再。至於被網民問到會否拍第三季，他認為應該不會第三度拍同志真人騷，既承受太多又難找到合適參加者，但可以考慮開拍BL劇，不排除找到投資者及有好劇本，並約定星期五跟大家在銅鑼灣同志吧跟粉絲一齊睇《Boyscation Too》大結局。