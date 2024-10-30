Boyscation Too｜爆爭仔風波 Juzco不忿被指第三者開live斥Kendrick扮可憐

至於上一次約會看似甜蜜的Kendrick和Yiboh，今集竟來個大反轉，Yiboh向Kendrick提出要結束大家尚在經營中的關係。原來Yiboh經過上次約會，自己沉澱過後，始終對Kendrick缺少了心動感覺。加上期間Yiboh曾跟Juzco和朋友到深圳玩了一日一夜後，發覺相比起Kendrick，自己對Juzco更有感覺，所以覺得要第一時間跟Kendrick交待清楚。被Yiboh拒絕的Kendrick，坦言感到心酸，但對於不善表達的Yiboh仍然選擇跟自己坦白，至少覺得自己的感受有被重視。

ViuTV同志真人騷《Boyscation Too》昨晚（29日）播出一集，輪到Calvin安排行程跟Jason約會，兩人到主題公園大玩刺激機動遊戲，更興奮地聲稱海盜船和過山車是必玩項目，不過之前表現興奮的Calvin在玩過山車時，卻不停表示「好驚」，反而要Jason安撫，Jason更藉機拖著Calvin手給他壯膽。期間製作組還特別請來Calvin一位從事模特兒工作的型男朋友Wallace裝作偶遇，測試Jason的反應。

直播充滿火藥味

當節目播出後，網民反應激烈，有人鬧爆Juzco是第三者，而節目主理人王賢誌（Vinci）昨晚即透過社交平台開live，分別跟三位當事「仔仔」在直播中分享心情，Vinci再三否認節目有劇本，經Kendrick交代完來龍去脈，Yiboh輪到解釋遊深圳當天，Juzco原本有叫節目其他拍檔，但最後只有他出來跟Juzco及其友人去深圳。

當Juzco上線跟Vinci對談時，一開始已顯得頗勞氣，他坦言不懂包裝自己，自爆細細個被騙感情才誤做第三者之外，從來不會介入別人的感情，他又稱節目經剪輯後觀眾根本不清楚內情，導致自己要食死貓，Juzco更狠批有人扮受害者、虛情假意，認為若是真感情的話插針都手插唔入，期間Vinci多次叫Juzco「冷靜啲」，可是Juzco情緒未有平復，更斥：「初時我覺得唔會受影響，直到我見到Kendrick直播，或者節目組cut到咁樣啦，我真係個心好唔舒服。」Vinci聽完立即說：「嗱！你唔可以話節目組cut到咁...你依家好似怪埋我係我剪接到咁樣喎！」兩人各有各鬧，場面充滿火藥味，Juzco自言雖然曾經做過演員，但不代表喜歡在人前做戲，Juzco再數Kendrick其實沒有真心揀Yiboh，講到㷫起更踢爆Kendrick拍攝節目時，分別發短訊叫Calvin及Jason夾，之後又搭上其他人，第四個才揀Yiboh，如今卻在人前扮專情，形容睇到想嘔，並發悔氣：「你哋觀眾覺得乜嘢就乜嘢啦！」Juzco說罷即向鏡頭揮手後便cut線，Vinci打圓場指今次直播非常激，並稱不是為了流量，而是應該要有機會讓是非中三位主角以他們的方式不吐不快。