903足球賽｜柳應廷Jer射入3球獲Keyman封「風之子」 與洪嘉豪AK陳健安約足5年終同場踢波

陳肇鈞獲封「 903 足球先生」 60分鐘的比賽時間，上下半場各30分鐘，由Keyman及余迪偉擔任旁述。陳健安及洪嘉豪擔率領歌星勇士隊」隊員，包括Jer、AK江𤒹生、ERROR成員肥仔(梁業)和保錡、ROVER成員卓金樂(Kim)、周殷廷、胡子彤、泰倫斯、黎展峯、應智越和CotaBoii，迎戰由隊長林海峰率領的「九零三人隊」，隊員包括超級外援陳肇鈞、傑朱、余德丞、黃志淙、Jeff、German、Woody、Kelvin、Alfred和Marco。鄭裕玲(Do 姐)亦親臨現場支持「九零三人隊」。 上半場頭二分鐘陳肇鈞已為「九零三人隊」射入第一球， Marco接力射入第二球。Jer 隨後替「歌星勇士隊」梅開二度，射入兩球。兩接打成平手後，陳肇鈞及余德丞各自射入一球，上半場「九零三人隊」以四比二勝「歌星勇士隊」。在下半場，余德丞及陳肇鈞各自再射入一球，周殷廷為「歌星勇士隊」追回一球後，Jer施展帽子戲法再入一球。在比賽尾段，林海峰射入最後一球，「九零三人隊」以七比四大勝「歌星勇士隊」。陳肇鈞獲封「903足球先生」，並由林海峰代表頒獎。

AK自覺表現麻麻 封Jer為「歌星隊MVP」 今日施展帽子戲法的Jer，被Keyman 大讚好腳法，是名符其實的「風之子」。Jer指很享受今日的賽事：「我覺得好好玩，好Enjoy成個過程，因為好少同其他歌手一齊踢，同安仔、嘉豪、AK約咗五年都未踢到，今日終於踢到。」AK表示：「我覺得今日踢得麻麻地，幾球都同個龍門嘅距離有啲遠。而Jer今日踢得好好，入咗三球，係我哋嘅MVP。」Jer就謙說全賴團隊合作，並笑言下次要學「九零三人隊」請外援，AK作投訴狀：「下半場應該陳肇鈞換衫幫我哋。」Jer和應道：「公平啲！」至於《903 AllStar 籃球賽》，AK笑言，「我就會喺場邊打氣，如果真係要落場，我就會跑動下，負責拉開啲對手。」Jer 說笑道：「我就唔想好似上年咁甩鞋，好彩今日有縛實啲鞋帶。」

陳健安傷後首落場 Kaho嗌到聲嘶力竭 胡子彤平時踢開後衛，今日的表演被Keyman 大讚防守做到滴水不漏：「本身安仔話輕鬆踢，點知陳肇鈞喺頭兩分鐘入球，即刻迫到我哋要施展真功夫。」 本身熱愛足球的洪嘉豪指：「今日我哋輸咗，不過都係雖敗猶榮。我喺球場屬於冷靜型，少參與進攻，今日做下半場嘅隊長，多數喺指手畫腳，做下䇿劃。不過球場太嘈，我叫到聲嘶力竭，但係隊友未必聽到，但成件事真係好好玩。」 至於擔任隊長的陳健安，今場賽事都有多次進攻射門：「韌帶受傷之後，第一次返落球場。不過今日先知係隊長，我就同佢哋熱身、講戰術。好開心可以一齊踢波，成件事好熱血。」