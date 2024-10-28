《風林火山》盛傳於橫店推介會播預告 外媒消息指2025年上半年上畫

由Juno麥浚龍執導嘅《風林火山》雲集多位影帝，當然令觀眾相當期待，但到底幾時有得睇？早前有媒體訪問《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超，陳生透露佢知道《風林火山》將會排喺年底上映，令《風林火山》嘅新聞又再浮面。不過消息傳出後宣傳未見起動，而負責為《風林火山》預告操刀嘅剪接師黃海早前出席香港電影資料館舉行嘅座談會，表示《風林火山》影片目前已經完成，可以上畫。而黃海亦收到導演麥浚龍交俾佢，三個分別片長2小時、3小時及6小時嘅版本，但相信6小時版本唔會送檢，應該只會得圍內人有得睇。