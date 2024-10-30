《焚城》x《破．地獄》推限量電影套票救市 120元睇兩套港產大片

面對近期低迷的電影市場，《焚城》和《破．地獄》兩部即將上映的重磅港產大片，以「焚起鬥志 破釜沉舟」為口號，聯合推出1000套限量電影套票，讓影迷以120元一次過購「兩票」支持香港電影，套票將於11月1日中午12時公開發售。套票將於英皇戲院銅鑼灣時代廣場、英皇戲院Plus+大圍圍方、百老匯MY CINEMA YOHO MALL，及百老匯GALA CINEMA（朗豪坊）。四間指定戲院發售。

值得一提的是，兩部電影的創作團隊緊密相連。《焚城》導演潘耀明，同時擔任《破．地獄》的攝影指導，兩片在視覺效果上有著相輔相成的風格。潘耀明談及此次難得的雙重創作經歷時表示：「無論是《焚城》的緊張災難場面，還是《破．地獄》中的細膩情感，我都希望透過畫面帶給觀眾更多震撼和感動，好幸運我有份參與這兩部作品，而在兩部戲的視覺方面，我都盡力去展現他們的獨特風格，希望令觀眾更容易投入兩部電影中的世界。」他更呼籲影迷進戲院支持：「《焚城》和《破．地獄》和都是香港電影人的心血之作，希望大家能夠進場觀賞，感受我們的熱誠和努力。」

《破．地獄》導演陳茂賢則表示：「我認為這次《破．地獄》與《焚城》的合作不僅是聯合宣傳，而是兩種創作語言的交流。電影對我來說，不僅是一種講故事的方式，更是一種與觀眾進行深層溝通的藝術。我們身處在一個多元的時代，希望這次合作能透過兩部電影的聯合，展現出更廣闊的視野，從不同的層面探討生命的複雜性，啟發觀眾從多角度思考生命與文化、人與城市之間的聯繫。同時也希望此舉能喚起更多觀眾對港產片的興趣和支持。我非常期待與潘耀明導演分享彼此創作的熱情與思考，讓電影不止於畫面，而成為觀眾心靈的一次旅行。」