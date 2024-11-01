《機動戰士高達》荷里活真人版電影 講足6年終於落實導演人選 傳明年開拍

《風林火山》拍完6年都未有得睇，令觀眾引頸以待。估唔到仲有套戲更加襟擺，傳足六年，家陣先落實。

日本動漫《機動戰士高達》有幾犀利真係唔駛多講，呢套被西方媒體形容係「日本版《星球大戰》」嘅作品，今日傳出落實荷里活真人版導演人選，由Netflix劇Sweet Tooth 仲嘅創作人Jim Mickle負責編劇導演工作。消息仲指，真人版高達電影將於明年初開拍。

早喺2018年已經傳出Netflix有意夥同片商Legendary斥資開拍高達真人版電影，甚至喺2021年宣佈由《金剛：骷髏島》導演Jordan Vogt-Roberts執導，並且發布過電影概念圖。後來又傳出高達電影版搵到《沙丘瀚戰》嘅主角「甜茶」Timothee Chalamet 同Zendaya演出，結果一直都係只聞樓梯響。