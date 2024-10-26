黑色月光｜馬貫東角色心路歷程超複雜 跟馬志威一齊鍾意林夏薇

《黑色月光》將於下周一播出，劇中一眾演員今日到上水廣場出席宣傳活動。馬志威與馬貫中在劇中分別扮演蔣基俊及鄺永源，二人都是好兄弟，但在劇集尾聲時，二人反目，到最後馬貫中更殺了馬志威。他們笑言是互相推對方去死，更驚爆他們都是很愛林夏薇。 馬志威在劇中不停針對林夏薇，他否認，表示其實是很愛對方的，但知道馬貫東是很愛對方。馬貫東直言是明戀，他說︰「周圍啲人唔知，但觀眾應該會知，佢個角色一生人都係鍾意林夏薇一個，其他都係逢場作興。」馬志威就笑謂因為對方在劇中有好多女朋友，所以會心生妒忌。問到雙方對大家的評價，兩人繼續互笠高帽，不停互相稱讚方。

馬志威連兄弟都唔放過 提到林夏薇在劇中下嫁給馬志威，問到馬貫東是否因此跟馬志威的角色是對立，他否認，笑謂大家都是好兄弟，但就指劇中自己去到窮途末路時，馬志威不但沒有伸出援手，反而更戲弄他。他指那一場戲拍得好難忘，因為大家在片場時都商討如何令雙方的角色可以去得更盡，令馬志威更乞人憎，而自己就更可憐。馬志威亦覺得大家在車廂的一場戲最難忘，但聞說導演最後把這場戲剪走，令他有點可惜，未知香港版本會否播出。

馬貫東認角色難演 馬志威在中由始至終都是大奸角，但馬貫東的角色心路歷程有不同，他指角色的童年是一直缺乏家人的愛，去到劇集中段，又因為一些經歷，受到勁大挫折，所以角色的外型及性格都會改變。 由於角色的心路歷程非常複離，他直言非常難演，因為每一個階段都要想得好清晰，同時自己也設計了一些東西，讓觀眾可以看到分別。談到無綫近年安排他的劇集不算太多，但每次的角色均非常有看頭，令人印象深刻，他表示很開心公司安排每一次的角色都不同，而且都在劇中有一個重要位置，因此很多謝公司給予的挑戰。