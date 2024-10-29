黑色月光｜鄧伊婷螢幕初吻獻俾Eddie Pang 好友會錯意估錯係彭于晏

《黑色月光》昨日(28日)首播，劇集一開始已是繁華香港夜景加航拍影著王文傑（彭迪安Eddie飾）抱起網紅KOL寶兒(鄧依婷攝)床戰，之後事件演變成「激戰」，揭發被偷拍的文傑對寶兒拳打腳踢；由於出手勁重，文傑一度以為錯手殺人，遂找Moon姐(楊茜堯飾)出手拆局。 Moon姐一到場，即安排手下質寶兒食藥，及吩咐同事遙距起寶兒底及截停趕來的傳媒，最後以氣定神閒又咄咄逼人的手法，著寶兒交出床照的雲端Password，完美善後。網民笑言Eddie做回壞人相當有感，笑指「做好人始終適應唔到」，至於鄧伊婷則獲讚入型入格。

該幕播出後，除楊茜堯的濃妝及超凡氣場獲網民大讚合適兼又靚又型，鄧伊婷的「瞓身見紅」演出亦獲得了高度的關注。伊婷受訪時透露相關場口難度甚高、且相當考驗體力：「開場段戲Eddie由廳抱我入房雖然得一秒左右，但因為要就返航拍機，我哋係拍足幾個鐘嘅，佢抱我都抱到冇晒力。」 伊婷續指是次是其「苦等」多時的螢幕初吻，並笑言當她向朋友透露對象是「Eddie Pang」時，朋友竟誤會是台灣型男彭于晏，相當搞笑。談到遭Eddie拳打腳踢，伊婷笑言：「Eddie仲緊張過我，好彩我哋之前拍《狀王之王》熟咗冇咁尷尬。我有有叫佢唔好留力、照做，我自己會識避，但最終佢都係唔小心真打咗我兩、三次，一Cut機時我真係痛到標眼水，但我覺得個痛感反而令件事更逼真。」並笑言：「好多人見到我畀人打都好似好興奮。」

伊婷續指能夠與楊茜堯有對手戲感覺很興奮，並直指對方氣場好強：「因為佢《宮心計》姚金鈴個角色做得太好，我一直都有啲驚佢，到真係拍時，佢啲氣場真係嚇到我有啲場口係真心驚出嚟，都好多謝佢帶我入戲。」